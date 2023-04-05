Летняя Олимпиада-2036 — появился новый претендент на проведение игр

Летняя Олимпиада-2036 может пройти в Европе

Хозяином летних Олимпийских игр 2036 может стать Берлин. По крайней мере, столица Германии намерена подать заявку на проведение Олимпиады.

Об этом сообщает Sport.ua

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Следует отметить, что Берлин уже принимал Олимпийские игры. Произошло это в далеком 1936 году, когда в стране набирал обороты нацистский режим.

Таким образом, город может снова провести соревнования — ровно через 100 лет.

Другие претенденты

Другим кандидатом на проведение летней Олимпиады-2036 является Индия. Еще в прошлом году министр спорта этой страны Анураг Тхакур заявлял, что они хотят подать заявку на проведение Олимпийских игр.

"Места проведения распределены до 2032 года, но на 2036-й мы надеемся. Я уверен, что Индия подготовится и подаст заявку на участие в Олимпиаде", — отмечал Тхакур.

Среди других претендентов следует отметить Египет, Великобританию, Индонезию, а также Мексику.

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