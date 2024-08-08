Чемпіон Європи побив рекорд батька на Олімпіаді, але залишився без золота

Міколас Алекна під час фіналу турніру на Олімпійських іграх. Фото: Reuters/Pawel Kopczynski

Турнір з метання диска на Олімпіаді в Парижі виявився багатим на встановлення нових рекордів. Один із них належить Міколасу Алекне, який представляє відому спортивну династію.

Представник легкої атлетики остаточно претендував на золоту медаль, повідомляє портал Новини.LIVE.

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На Олімпіаді-2024 пройшов фінал із метання молота. Міколас Алекна зумів здобути срібну медаль, проте 21-річний литовський спортсмен претендував на "золото".

Олімпіада-2024.

Легка атлетика. Метання молота. Фінал. Чоловіки.

Роже Стона (Ямайка) — 70,00 м (олімпійський рекорд) Міколас Алекна (Литва) — 69,97 м (олімпійський рекорд) Меттью Денні (Австралія) — 69,31 м.

Міколас Алекна на Олімпіаді-2024. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Алекна перевершив свого батька

Литовський легкоатлет у найкращій спробі кинув диск на 69,97 метра. Ще у кваліфікації Міколас встановив новий олімпійський рекорд. Попереднє досягнення належало його батькові Віргіліюсу Алекне, який завоював золоті медалі у метанні диска на Олімпійських іграх 2000 року у Сіднеї та 2004 року в Афінах.

Проте новий рекорд протримався недовго. Вже під час спроби Роже Стона встановив нове досягнення у метанні диска на олімпійських іграх.

"Срібло" Міколаса Алекни стало третьою медаллю у скарбничці литовських спортсменів на Олімпіаді в Парижі. До цього "бронзи" завоювали Вікторія Сенкуте у веслуванні та чоловіча збірна з баскетболу 3х3.

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