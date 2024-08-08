Чемпион Европы побил рекорд отца на Олимпиаде, но остался без золота

Миколас Алекна во время финала турнира на Олимпийских играх. Фото: Reuters/Pawel Kopczynski

Турнир по метанию диска на Олимпиаде в Париже оказался богатым на установление новых рекордов. Один из них принадлежит Миколасу Алекне, который представляет известную спортивную династию.

Представитель легкой атлетики до конца претендовал на золотую медаль, сообщает портал Новини.LIVE.

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На Олимпиаде-2024 прошел финал по метанию молота. Миколас Алекна сумел завоевать серебряную медаль, однако 21-летний литовский спортсмен претендовал на "золото".

Олимпиада-2024.

Легкая атлетика. Метание молота. Финал. Мужчины.

Роже Стона (Ямайка) — 70,00 м (олимпийский рекорд) Миколас Алекна (Литва) — 69,97 м (олимпийский рекорд) Мэттью Дэнни (Австралия) — 69,31 м.

Миколас Алекна на Олимпиаде-2024. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Алекна превзошел своего отца

Литовский легкоатлет в лучшей попытке метнул диск на 69,97 метра. Еще в квалификации Миколас установил новый олимпийский рекорд. Предыдущее достижение принадлежало его отцу Виргилиюсу Алекне, который завоевал золотые медали в метании диска на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее и 2004 года в Афинах.

Однако новый рекорд продержался недолго. Уже во время своей попытки Роже Стона установил новое достижение в метании диска на олимпийских играх.

"Серебро" Миколаса Алекны стало третьей медалью в копилке литовских спортсменов на Олимпиаде в Париже. До этого "бронзы" завоевали Виктория Сенкуте в гребле и мужская сборная по баскетболу 3х3.

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