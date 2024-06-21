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Ліверпуль хоче підписати перспективну зірку Реала — про кого йдеться

21 червня 2024 10:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ліверпуль має намір підписати зірку Реала Арду Гюлера
Головний тренер "Ліверпуля" Арне Слот. Фото: скриншот Reuters
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Англійський "Ліверпуль" почав переговори з мадридським "Реалом" з приводу переходу одного з молодих футболістів іспанської команди. Наставник "червоних" Арне Слот упевнений, що цей трансфер можливий.

"Ліверпуль" готує вигідну пропозицію "Реалу", повідомляє TEAMtalk.

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Арне Слот уже розпочав обов'язки головного тренера "Ліверпуля". Новий наставник "червоних" поговорив із Мохаммедом Салахом, щоб переконати форварда залишитися на "Енфілді". Окрім цього, нідерландський фахівець обрав футболіста, який зможе посилити атаку англійської команди.

Арда Гюлер може перейти до Ліверпуля
Арда Гюлер на Євро-2024 Фото: Reuters/Wolfgang Rattay

"Ліверпулю" потрібна зірка "Реала"

Йдеться про молодого атакувального гравця, який поки що не завоював місце в основному складі "бланкос". Рік тому він перейшов до "Реала" з "Фенербахче" за 20 млн євро, але важка травма завадила гравцеві розкрити потенціал у першому ж сезоні в Іспанії.

Арда Гюлер на Євро-2024
Арда Гюлер на Євро-2024 Фото: Reuters/Wolfgang Rattay

Попри це, Арда Гюлер поїхав на Євро-2024 у складі збірної Туреччини й забив гол на турнірі у ворота Грузії (3:1). Він перевершив рекорд Кріштіану Роналду і став наймолодшим автором голу у своєму дебютному матчі чемпіонату Європи (19 років та 114 днів).

"Ліверпуль" готовий запропонувати за Гюлера 40 млн євро, але невідомо, чи захоче "Реал" продавати гравця. Турецький футболіст може провести наступний сезон в оренді у складі іспанської команди "Реал Сосьєдад".

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