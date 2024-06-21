Ливерпуль собирается подписать звезду Реала Арду Гюлера

Ливерпуль хочет подписать перспективную звезду Реала — о ком речь
Английский "Ливерпуль" вступил в переговоры с мадридским "Реалом" по поводу одного из молодых футболистов испанской команды. Наставник "красных" Арне Слот уверен, что этот трансфер возможен.
"Ливерпуль" готовит выгодное предложение "Реалу", сообщает TEAMtalk.
Арне Слот уже приступил к обязанностям главного тренера "Ливерпуля". Новый наставник "красных" поговорил с Мохаммедом Салахом, чтобы убедить форварда остаться на "Энфилде". Помимо этого нидерландский специалист выбрал футболиста, который сможет усилить атаку английской команды.
"Ливерпулю" нужна звезда "Реала"
Речь идет о молодом атакующем игроке, который пока не завоевал место в основном составе "бланкос". Год назад он перешел в "Реал" из "Фенербахче" за 20 млн евро, но тяжелая травма помешала игроку раскрыть потенциал в первом же сезоне в Испании.
Несмотря на это Арда Гюлер поехал на Евро-2024 в составе сборной Турции и забил гол на турнире в ворота Грузии (3:1). Он превзошел рекорд Криштиану Роналду и стал самый молодым автором гола в своем дебютном матче чемпионата Европы (19 лет и 114 дней).
"Ливерпуль" готов предложить за Гюлера 40 млн евро, но не известно, захочет ли "Реал" продавать игрока. Турецкий футболист может провести следующий сезон в аренде в составе испанской команды "Реал Сосьедад".
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