Ліверпуль націлений на Ісака — Ньюкасл може продати форварда

Ліверпуль планує купити зірку АПЛ на місце Нуньєса і Жоти
"Ліверпуль", який є лідером Англійської прем'єр-ліги поточного сезону, працює над майбутніми літніми трансферами. Команда хоче посилити позицію центрального нападника.
Про це повідомив журналіст Екрем Конур у Twitter.
"Ліверпуль" не довіряє своїм нападникам
За інформацією джерела, "Ліверпуль" не задоволений Діогу Жотою і Дарвіном Нуньєсом на позиції центрального нападника.
Тому клуб влітку вийде на трансферний ринок і спробує купити 25-річного шведського нападника "Ньюкасла" Александера Ісака.
Наразі невідомо, скільки потрібно заплатити за футболіста, але сума може скласти понад 100 млн євро.
Конкуренцію "Ліверпулю" в боротьбі за Ісака складе каталонська "Барселона".
У поточному сезоні швед у 28 матчах за "Ньюкасл" забив 19 м'ячів і зробив п'ять асистів.
Контракт Ісака з "Ньюкаслом" діє до 30 червня 2028 року. Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює шведа в 75 млн євро.
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