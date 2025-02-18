Ливерпуль нацелен на Исака – Ньюкасл может продать форварда

Дарвин Нуньес и Мохамед Салах. Фото: Reuters

"Ливерпуль", являющийся лидером Английской премьер-лиги текущего сезона, работает над будущими летними трансферами. Команда хочет усилить позицию центрального нападающего.

Об этом сообщил журналист Экрем Конур в Twitter.

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"Ливерпуль" не доверяет своим нападающим

По информации источника, "Ливерпуль" не удовлетворен Диогу Жотой и Дарвином Нуньесом на позиции центрального нападающего.

Поэтому клуб летом выйдет на трансферный рынок и попытается купить 25-летнего шведского нападающего "Ньюкасла" Александера Исака.

Александер Исак. Фото: Reuters

Пока неизвестно, сколько нужно заплатить за футболиста, но она может составить более 100 млн евро.

Конкуренцию "Ливерпулю" в борьбе за Исака составит каталонская "Барселона".

В текущем сезоне швед в 28 матчах за "Ньюкасл" забил 19 мячей и сделал пять ассистов.

Контракт Исака с "Ньюкаслом" действует до 30 июня 2028 года. Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает шведа в 75 млн евро.

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