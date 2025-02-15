Украинцы в АПЛ: Забарный, Миколенко и Ярмолюк помогли клубам победить

Игроки "Борнмута" после гола. Фото: Reuters

В Англии прошел 25-й тур премьер-лиги. В игровой день 15 февраля на поле вышли украинцы Илья Забарный, Виталий Миколенко и Егор Ярмолюк.

Клубы вместе с украинцами выиграли свои матчи, сообщил портал Новини.LIVE.

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"Саутгемптон" — "Борнмут"

После поражения от "Ливерпуля" в АПЛ "Борнмут" начал новую серию, которая уже насчитывает победы над "Эвертном" в Кубке и над "Саутгемптоном" в АПЛ.

"Вишни" забили на 14-й минуте усилиями Уаттары. Через две минуты Кристи удвоил преимущество.

Во втором тайме Сулеманна сократил отставание. Однако, на 83-й минуте Таверньер убрал интригу в матче.

Забарный вышел в стартовом составе "Борнмута" и отыграл весь матч. Статистический портал WhoScored дал Илье оценку 6.9, которая была самой высокой среди защитников клуба.

"Саутгемптон" — "Борнмут" — 1:3

Голы: Сулемана, 72 — Уаттара, 14, Кристи, 16, Таверньер, 83

"Саутгемптон": Рамсдейл — Бри, Беднарек, Вуд (Сугавара, 46) — Уокер-Питерс, Смоллбоун (Диблинг, 56), Арибо (Арчер, 85), Веллингтон (Угочукву, 46) — Фернандеш — Онуачу, Сулемана (Мэннинг, 85)

"Борнмут": Аррисабалага — Кук, Забарный, Гюйсен, Керкез — Кристи (Синистерра, 89), Адамс — Брукс (Таверньер, 67), Клюйверт (Скотт, 77), Семеньо — Уаттара (Джеббисон, 89)

Предупреждения: Смоллбоун — Кук, Семеньо, Таверньер

"Кристал Пэлас" — "Эвертон"

"Эвертон" продлил свою серию без поражений до пяти матчей. Началась эта серия сразу после назначения Дэвида Мойеса на должность главного тренера. Проиграла команда лишь в Кубке Англии "Борнмуту".

В матче против "Кристал Пэлас" Бету открыл счет в конце первого тайма. В начале второй половины игры Матета сравнял счет. Победный мяч "ирисок" на 80-й минуте забил Алькарас.

Миколенко провел на поле весь матч и получил от WhoScored оценку 6.3, которая была самой низкой в стартовом составе команды.

"Кристал Пэлас" — "Эвертон" — 1:2

Голы: Матета, 47 — Бету, 42, Алькарас, 80

"Кристал Пэлас": Хендерсон — Ричардс, Лакруа (Камада, 86), Геи — Муньос, Лерма (Уортон, 46), Хьюз (Нкетиа, 86), Митчелл (Чилвелл, 60) — Сарр, Девенни (Эзе, 46) — Матета

"Эвертон": Пикфорд — О'Брайен, Тарковски, Брентвейт, Миколенко — Гуйе, Гарнер — Линдстрем (Янг, 79), Алькарас (Ироегбунам, 86), Гаррисон — Бету

Предупреждения: Гарнер.

"Вест Хэм" — "Брентфорд"

В 25-м туре "Брентфорд" на выезде победил "Вест Хэм". Единственный мяч в игре гости забили на четвертой минуте. Ареола не смог отбить удар Шаде.

Ярмолюк вышел на замену на 75-й минуте и получил от WhoScored оценку 6.3.

"Вест Хэм" — "Брентфорд" — 0:1

Гол: Шаде, 4

"Вест Хэм": Ареола — Ван-Биссака, Мавропанос (Гильерме, 88), Килман, Палмьери (Скарлз, 46) — Альварес, Соучек (Уорд-Праус, 46) — Кудус, Пакета, Солер (Фергюсон, 46) — Боуэн

"Брентфорд": Флеккен — Айер, Коллинз, ван ден Берг (Пиннок, 60), Льюис-Поттер — Нергор, Янельт (Ярмолюк, 75) — Мбемо, Дамсгор (Кайоде, 90+1), Шаде (Йенсен, 75) — Висса (Карвалью, 90+1)

Предупреждения: Соучек — Дамсгор

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