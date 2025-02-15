Реал — Манчестер Сити: перед игрой в ЛЧ команда Гвардиолы разгромила Ньюкасл

Омар Мармуш стал героем матча. Фото: Reuters

Перед матчем Лиги чемпионов "Реал" — "Манчестер Сити" англичане сыграли матч домашнего чемпионата. Соперником команды Хосепа Гвардиолы был "Ньюкасл".

"Ман Сити" победил с разгромным счетом, сообщил портал Новини.LIVE.

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"Ман Сити" активнее начали матч, а на 19-й минуте Эдерсон дальним пасом вывел Мармуша на свидание с голкипером и тот перебросил мяч через него — 1:0.

Второй раз Мармуш забил через четыре минуты. Египтянин получил мяч на правом краю штрафной, сместился в центр и пробил низом под ближнюю стойку ворот — 2:0.

Еще через девять минут Мармуш оформил хет-трик. Савиньо начал атаку с правого фланга, сместился в штрафную и отдал на египтянина, который отличился в третий раз.

На 84-й минуте "Манчестер Сити" забил четвертый мяч. После углового и скидки от Голанна Макейти поставил точку в игре.

"Манчестер Сити" — "Ньюкасл" — 4:0

Голы: Мармуш, 19, 24, 33, Макейти, 84.

"Манчестер Сити": Эдерсон — Льюис, Хусанов, Стоунз, Гвардиол (Нунес, 87) — Нико, Гюндоган (Ковачич, 87) — Савио, Мармуш (Доку, 76), Фоден (Макейти, 76) — Холанд (О'Райли, 87).

"Ньюкасл": Дубравка — Триппьер (Ливраменто, 46), Шер, Берн, Холл — Тонали, Гимараэс (Лонгстафф, 73) — Дж. Мерфи, Уиллок (Майли, 46), Гордон (Уилсон, 73) — Исак (Крафт, 90).

Предупреждения: Гимараэс.

Матч "Реал" Мадрид — "Манчестер Сити" пройдет 19 февраля в 22:00. Трансляция матча будет доступна на портале Новини.LIVE.

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