Реал — Манчестер Сіті: перед грою в ЛЧ команда Гвардіоли розгромила Ньюкасл

Манчестер Сіті перед Реалом розгромив сильного суперника в АПЛ
Перед матчем Ліги чемпіонів "Реал" — "Манчестер Сіті" англійці зіграли матч домашнього чемпіонату. Суперником команди Хосепа Гвардіоли був "Ньюкасл".
"Ман Сіті" переміг з розгромним рахунком, повідомив портал Новини.LIVE.
Як пройшов матч "Манчестер Сіті"
"Ман Сіті" активніше почали гру, а на 19-й хвилині Едерсон дальнім пасом вивів Мармуша на побачення з голкіпером, і він перекинув м’яч через нього — 1:0.
Вдруге Мармуш забив через чотири хвилини. Єгиптянин отримав м’яч на правому краю штрафного майданчика, змістився до центру та пробив низом під ближню стійку воріт — 2:0.
Ще через дев’ять хвилин Мармуш оформив хет-трик. Савіньо почав атаку з правого флангу, змістився в штрафний майданчик та віддав на єгиптянина, який відзначився втретє.
На 84-й хвилині "Ман Сіті" забив четвертий м’яч. Після кутового та скидання від Голанна МакДі поставив крапку в грі.
"Манчестер Сіті" — "Ньюкасл" — 4:0
Голи: Мармуш, 19, 24, 33, Макейті, 84.
"Манчестер Сіті": Едерсон — Льюїс, Хусанов, Стоунз, Гвардіол (Нунес, 87) — Ніко, Гюндоган (Ковачич, 87) — Савіо, Мармуш (Доку, 76), Фоден (Макейті, 76) — Голанд (О’Райлі, 87).
"Ньюкасл": Дубравка — Тріпп’єр (Лівраменто, 46), Шер, Берн, Голл — Тоналі, Гімараес (Лонгстафф, 73) — Дж. Мерфі, Віллок (Майлі, 46), Гордон (Вілсон, 73) — Ісак (Крафт, 90).
Попередження: Гімараес.
Матч "Реал" Мадрид — "Манчестер Сіті" відбудеться 19 лютого о 22:00. Трансляція матчу буде доступна на порталі Новини.LIVE.
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