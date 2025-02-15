Українці в АПЛ: Забарний, Миколенко та Ярмолюк допомогли клубам перемогти

Гравці "Борнмута" після голу. Фото: Reuters

В Англії пройшов 25-й тур прем’єр-ліги. В ігровий день 15 лютого на поле вийшли українці Ілля Забарний, Віталій Миколенко та Єгор Ярмолюк.

Клуби разом з українцями виграли свої матчі, повідомив портал Новини.LIVE.

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"Саутгемптон" — "Борнмут"

Після поразки від "Ліверпуля" в АПЛ "Борнмут" почав нову серію, яка вже налічує перемоги над "Евертном" в Кубку та над "Саутгемптоном" в АПЛ.

"Вишні" забили на 14-й хвилині зусиллями Уаттари. Через дві хвилини Крісті подвоїв перевагу.

У другому таймі Сулеманна скоротив відставання. Однак на 83-й хвилині Таверньєр прибрав інтригу в матчі.

Забарний вийшов у стартовому складі "Борнмута" і відіграв весь матч. Статистичний портал WhoScored дав Іллі оцінку 6,9, яка була найвищою серед захисників клубу.

"Саутгемптон" — "Борнмут" — 1:3

Голи: Сулемана, 72 — Уаттара, 14, Крісті, 16, Таверньєр, 83

"Саутгемптон": Рамсдейл — Брі, Беднарек, Вуд (Сугавара, 46) — Вокер-Пітерс, Смоллбоун (Діблінг, 56), Арібо (Арчер, 85), Велінгтон (Угочукву, 46) — Фернандеш — Онуачу, Сулемана (Меннінг, 85)

"Борнмут": Аррісабалага — Кук, Забарний, Гюйсен, Керкез — Крісті (Сіністерра, 89), Адамс — Брукс (Таверньєр, 67), Клюйверт (Скотт, 77), Семеньйо — Уаттара (Джеббісон, 89)

Попередження: Смоллбоун — Кук, Семеньйо, Таверньєр

"Крістал Пелес" — "Евертон"

"Евертон" продовжив свою серію без поразок до п’яти матчів. Почалася ця серія відразу після призначення Девіда Майєса на посаду головного тренера. Програла команда лише в Кубку Англії "Борнмуту".

У матчі проти "Крістал Пелес" Бету відкрив рахунок наприкінці першого тайму. На початку другої половини гри Матета зрівняв рахунок. Переможний м’яч "ірисок" на 80-й хвилині забив Алькарас.

Миколенко провів на полі весь матч та отримав від WhoScored оцінку 6,3, яка була найнижчою в стартовому складі команди.

"Крістал Пелес" — "Евертон" — 1:2

Голи: Матета, 47 - Бету, 42, Алькарас, 80

"Крістал Пелес": Гендерсон — Річардс, Лакруа (Камада, 86), Геї — Муньйос, Лерма (Вортон, 46), Г'юз (Нкетіа, 86), Мітчелл (Чілвелл, 60) — Сарр, Девенні (Езе, 46) — Матета

"Евертон": Пікфорд — О'Браєн, Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Гує, Гарнер — Ліндстрем (Янг, 79), Алькарас (Іроегбунам, 86), Гаррісон — Бету

Попередження: Гарнер.

"Вест Гем" — "Брентфорд"

У 25-му турі "Брентфорд" на виїзді переміг "Вест Гем". Єдиний м’яч у грі гості забили на четвертій хвилині. Ареола не зміг відбити удар Шаде.

Ярмолюк вийшов на заміну на 75-й хвилині та отримав від WhoScored оцінку 6,3.

"Вест Гем" — "Брентфорд" — 0:1

Гол: Шаде, 4

"Вест Гем": Ареола — Ван-Біссака, Мавропанос (Гільєрме, 88), Кілман, Палмьєрі (Скарлз, 46) — Альварес, Соучек (Ворд-Праус, 46) — Кудус, Пакета, Солер (Фергюсон, 46) — Боуен

"Брентфорд": Флеккен — Аєр, Коллінз, ван ден Берг (Піннок, 60), Льюїс-Поттер — Нергор, Янельт (Ярмолюк, 75) — Мбемо, Дамсгор (Кайоде, 90+1), Шаде (Єнсен, 75) — Вісса (Карвалью, 90+1)

Попередження: Соучек — Дамсгор

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