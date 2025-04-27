Ліверпуль розгромив Тоттенгем і достроково став чемпіоном Англії в сезоні АПЛ

Мохаммед Салах. Фото: Reuters

У 34-му турі англійської Прем’єр-ліги "Ліверпуль" на "Енфілді" зіграв з "Тоттенгемом". Підопічні Арне Слота перемогли з рахунком 5:1.

"Ліверпуль" зміг за чотири тури до кінця чемпіонату оформити 20-те чемпіонство Англії, повідомив портал Новини.LIVE.

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Господарі дуже швидко пропустили м’яч. На 12-й хвилині відзначився форвард "Тоттенгема" Домінік Соланке. Проте "Ливерпуль" швидко відновив рівновагу, бо на 16-й хвилині Луїс Діас замкнув передачу Домініка Собослаї.

На 24-й хвилині Алексіс Макаллістер вивів господарів уперед потужним ударом здалеку, а на 34-й хвилині Коді Гакпо закріпив перевагу, точно пробивши в нижній кут.

У другому таймі "Ліверпуль" продовжив домінувати. На 63-й хвилині Мохаммед Салах забив четвертий гол, підтвердивши статус лідера команди. Крапку в матчі поставив автогол захисника "Тоттенгема" Дестіні Удоджі на 69-й хвилині.

Перемога дозволила "Ліверпулю", який набрав 82 очки за 34 тури, офіційно оформити чемпіонський титул за чотири тури до кінця сезону, адже для цього команді було достатньо не програти.

Ван Дейк святкує перемогу. Фото: Reuters

Фанати "Ліверпуля". Фото: Reuters

"Ліверпуль" — "Тоттенгем" — 5:1

Голи: Діас, 16, Макаллістер, 24, Гакпо, 34, Салах, 63, Удоджі, 69 (авт.) — Соланке, 12

"Ліверпуль": Аліссон, Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон, Гравенберх, Макаллістер, Салах, Собослай, Гакпо, Діас

"Тоттенгем": Вікаріо, Спенс, Данзо, Девіс, Удогі, Бергвалль, Грей, Меддісон, Джонсон, Соланке, Тель

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