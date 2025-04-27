Ліверпуль розгромив Тоттенгем і достроково став чемпіоном Англії в сезоні АПЛ

Ліверпуль розірвав Тоттенгем та офіційно став чемпіоном Англії
У 34-му турі англійської Прем’єр-ліги "Ліверпуль" на "Енфілді" зіграв з "Тоттенгемом". Підопічні Арне Слота перемогли з рахунком 5:1.
"Ліверпуль" зміг за чотири тури до кінця чемпіонату оформити 20-те чемпіонство Англії, повідомив портал Новини.LIVE.
"Ліверпуль" став катком для "Тоттенгема"
Господарі дуже швидко пропустили м’яч. На 12-й хвилині відзначився форвард "Тоттенгема" Домінік Соланке. Проте "Ливерпуль" швидко відновив рівновагу, бо на 16-й хвилині Луїс Діас замкнув передачу Домініка Собослаї.
На 24-й хвилині Алексіс Макаллістер вивів господарів уперед потужним ударом здалеку, а на 34-й хвилині Коді Гакпо закріпив перевагу, точно пробивши в нижній кут.
У другому таймі "Ліверпуль" продовжив домінувати. На 63-й хвилині Мохаммед Салах забив четвертий гол, підтвердивши статус лідера команди. Крапку в матчі поставив автогол захисника "Тоттенгема" Дестіні Удоджі на 69-й хвилині.
Перемога дозволила "Ліверпулю", який набрав 82 очки за 34 тури, офіційно оформити чемпіонський титул за чотири тури до кінця сезону, адже для цього команді було достатньо не програти.
"Ліверпуль" — "Тоттенгем" — 5:1
Голи: Діас, 16, Макаллістер, 24, Гакпо, 34, Салах, 63, Удоджі, 69 (авт.) — Соланке, 12
"Ліверпуль": Аліссон, Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон, Гравенберх, Макаллістер, Салах, Собослай, Гакпо, Діас
"Тоттенгем": Вікаріо, Спенс, Данзо, Девіс, Удогі, Бергвалль, Грей, Меддісон, Джонсон, Соланке, Тель
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