Дін Хесен. Фото: Reuters

Англійський "Борнмут" цього сезону має одну з найкращих пар центральних захисників в АПЛ. Обох центрбеків наступного літа можуть купити за суму понад 100 млн євро.

Активніше наразі трансферні чутки щодо іспанця Діна Хейсена, повідомив Sky Sport.

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Дин Хесен (справа). Фото: Reuters

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За інформацією джерел, футболіста влітку хочуть підписати "Ліверпуль", лондонські "Челсі", "Арсенал", "Ньюкасл", "Тоттенхем", мадридський "Реал" і мюнхенська "Баварія".

"Борнмут" міг би виручити за 20-річного іспанця 60-80 млн євро. Однак, у гравця є клаусула в розмірі 50 млн євро, що зробить його найбажанішим центрбеком на трансферному ринку наступного літа.

Через "Клаусулу" у "Борнмута" майже немає шансів втримати футболіста. Однак, остаточне рішення залежатиме від вибору футболіста.

Цього сезону Хейсен провів за "вишень" 31 матч, забив два голи та віддав одну результативну передачу. У потенційних покупців іспанець наразі оцінюється вище за Забарного кращу гру з м’ячем та техніку.

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