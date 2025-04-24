Реал и еще шесть топ-клубов хотят партнера Забарного в защите
Английский "Борнмут" в этом сезоне имеет одну из лучших пар центральных защитников в АПЛ. Обоих центрбеков следующим летом могут купить за сумму более 100 млн евро.
Активнее сейчас трансферные слухи относительно испанца Дина Хейсена, сообщил Sky Sport.
Куда перейдет партнер Забарного
По информации источников, футболиста летом хотят подписать "Ливерпуль", лондонские "Челси", "Арсенал", "Ньюкасл", "Тоттенхэм", мадридский "Реал" и мюнхенская "Бавария".
"Борнмут" мог бы выручить за 20-летнего испанца 60-80 млн евро. Однако, у игрока есть клаусула в размере 50 млн евро, что сделает его самым желанным центрбеком на трансферном рынке следующим летом.
Из-за "Клаусулы" у "Борнмута" почти нет шансов удержать футболиста. Однако, окончательное решение будет зависеть от выбора футболиста.
В этом сезоне Хейсен провел за "вишен" 31 матч, забил два гола и отдал одну результативную передачу. У потенциальных покупателей испанец пока оценивается выше Забарного за лучшую игру с мячом и технику.
Напомним, "Манчестер Юнайтед" хочет пригласить забивного нападающего, чтобы вернуть команду на прежний уровень.
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