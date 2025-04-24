Дин Хесен. Фото: Reuters

Английский "Борнмут" в этом сезоне имеет одну из лучших пар центральных защитников в АПЛ. Обоих центрбеков следующим летом могут купить за сумму более 100 млн евро.

Активнее сейчас трансферные слухи относительно испанца Дина Хейсена, сообщил Sky Sport.

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Дин Хесен (справа). Фото: Reuters

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По информации источников, футболиста летом хотят подписать "Ливерпуль", лондонские "Челси", "Арсенал", "Ньюкасл", "Тоттенхэм", мадридский "Реал" и мюнхенская "Бавария".

"Борнмут" мог бы выручить за 20-летнего испанца 60-80 млн евро. Однако, у игрока есть клаусула в размере 50 млн евро, что сделает его самым желанным центрбеком на трансферном рынке следующим летом.

Из-за "Клаусулы" у "Борнмута" почти нет шансов удержать футболиста. Однако, окончательное решение будет зависеть от выбора футболиста.

В этом сезоне Хейсен провел за "вишен" 31 матч, забил два гола и отдал одну результативную передачу. У потенциальных покупателей испанец пока оценивается выше Забарного за лучшую игру с мячом и технику.

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