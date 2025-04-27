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Ливерпуль разорвал Тоттенхэм и официально стал чемпионом Англии

27 апреля 2025 21:59
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор
Ливерпуль разгромил Тоттенхэм и досрочно стал чемпионом Англии в сезоне АПЛ
Мохаммед Салах. Фото: Reuters
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор

В 34-м туре английской Премьер-лиги "Ливерпуль" на "Энфилде" сыграл с "Тоттенхэмом". Подопечные Арне Слота победили со счетом 5:1.

"Ливерпуль" смог за четыре тура до конца чемпионата оформить 20-е чемпионство Англии, сообщил портал Новини.LIVE.

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Хозяева очень быстро пропустили мяч. На 12-й минуте отличился форвард "Тоттенхэма" Доминик Соланке. Однако "Ливерпуль" быстро восстановил равновесие, потому что на 16-й минуте Луис Диас замкнул передачу Доминика Собослаи.

На 24-й минуте Алексис Макаллистер вывел хозяев вперед мощным ударом издали, а на 34-й минуте Коди Гакпо закрепил преимущество, точно пробив в нижний угол.

Во втором тайме "Ливерпуль" продолжил доминировать. На 63-й минуте Мохаммед Салах забил четвертый гол, подтвердив статус лидера команды. Точку в матче поставил автогол защитника "Тоттенхэма" Дестини Удоджи на 69-й минуте.

Победа позволила "Ливерпулю", который набрал 82 очка за 34 тура, официально оформить чемпионский титул за четыре тура до конца сезона, ведь для этого команде было достаточно не проиграть.

Ливерпуль — чемпион Англии
Ван Дейк празднует победу. Фото: Reuters
Ливерпуль — чемпион Англии
Фанаты "Ливерпуля". Фото: Reuters

"Ливерпуль" — "Тоттенхэм" — 5:1

Голы: Диас, 16, Макаллистер, 24, Гакпо, 34, Салах, 63, Удоджи, 69 (авт.) — Соланке, 12

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон, Гравенберх, Макаллистер, Салах, Собослай, Гакпо, Диас

"Тоттенхэм": Викарио, Спенс, Данзо, Дэвис, Удоги, Бергвалль, Грей, Мэддисон, Джонсон, Соланке, Тель

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