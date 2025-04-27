Ливерпуль разгромил Тоттенхэм и досрочно стал чемпионом Англии в сезоне АПЛ

Мохаммед Салах. Фото: Reuters

В 34-м туре английской Премьер-лиги "Ливерпуль" на "Энфилде" сыграл с "Тоттенхэмом". Подопечные Арне Слота победили со счетом 5:1.

"Ливерпуль" смог за четыре тура до конца чемпионата оформить 20-е чемпионство Англии, сообщил портал Новини.LIVE.

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Хозяева очень быстро пропустили мяч. На 12-й минуте отличился форвард "Тоттенхэма" Доминик Соланке. Однако "Ливерпуль" быстро восстановил равновесие, потому что на 16-й минуте Луис Диас замкнул передачу Доминика Собослаи.

На 24-й минуте Алексис Макаллистер вывел хозяев вперед мощным ударом издали, а на 34-й минуте Коди Гакпо закрепил преимущество, точно пробив в нижний угол.

Во втором тайме "Ливерпуль" продолжил доминировать. На 63-й минуте Мохаммед Салах забил четвертый гол, подтвердив статус лидера команды. Точку в матче поставил автогол защитника "Тоттенхэма" Дестини Удоджи на 69-й минуте.

Победа позволила "Ливерпулю", который набрал 82 очка за 34 тура, официально оформить чемпионский титул за четыре тура до конца сезона, ведь для этого команде было достаточно не проиграть.

Ван Дейк празднует победу. Фото: Reuters

Фанаты "Ливерпуля". Фото: Reuters

"Ливерпуль" — "Тоттенхэм" — 5:1

Голы: Диас, 16, Макаллистер, 24, Гакпо, 34, Салах, 63, Удоджи, 69 (авт.) — Соланке, 12

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон, Гравенберх, Макаллистер, Салах, Собослай, Гакпо, Диас

"Тоттенхэм": Викарио, Спенс, Данзо, Дэвис, Удоги, Бергвалль, Грей, Мэддисон, Джонсон, Соланке, Тель

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