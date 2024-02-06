Ліверпуль вибрав нового тренера, і це не Хабі Алонсо

Юрген Клопп під час матчу "Ліверпуля". Фото: REUTERS/Carl Recine

Англійський "Ліверпуль" продовжує шукати нового головного тренера. Ним може стати наставник однієї із команд Прем'єр-ліги.

Новий наставник знадобиться "червоним" через відхід Юргена Клоппа, нагадує Daily Mail.

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Декілька тижнів тому Юрген Клопп оголосив про дострокову відставку наприкінці цього сезону. Тренер "Ліверпуля" заявив про сильну втому і зізнався, що він не має нових ідей для розвитку одного з найвідоміших футбольних клубів Англії.

Роберто Де Дзербі замислився над продовженням кар'єри. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Заміна для Клоппа

Керівництво "Ліверпуля" розпочало пошук нового головного тренера ще до того, як Юрген Клопп зробив публічну заяву про відставку. Чутки сватали на стадіон "Енфілд" колишнього гравця "Ліверпуля" Хабі Алонсо, який на чолі німецького "Баєра" виборює титул чемпіона Бундесліги.

Проте "червоні" розпочали переговори з іншим перспективним фахівцем. Йдеться про наставника "Брайтона" Роберто Де Дзербі. І сам Юрген Клопп, і тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола регулярно хвалять свого італійського колегу під час інтерв'ю.

Контракт 44-річного фахівця із "Брайтоном" діє до літа 2026-го року. "Ліверпуль" має заплатити "чайкам" 12 євро відступних, якщо домовиться з Роберто Де Дзербі про підписання угоди.

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