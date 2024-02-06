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Ливерпуль выбрал нового тренера, и это не Хаби Алонсо

6 февраля 2024 12:43
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ливерпуль выбрал нового тренера, и это не Хаби Алонсо
Юрген Клопп во время матча "Ливерпуля". Фото: REUTERS/Carl Recine
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Английский "Ливерпуль" продолжает искать нового главного тренера. Им может стать наставник одной из команд Премьер-лиги. 

Новый наставник понадобится "красным" из-за ухода Юргена Клоппа, напоминает Daily Mail

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Несколько недель назад Юрген Клопп объявил о досрочной отставке в конце текущего сезона. Тренер "Ливерпуля" заявил о сильной усталости и признался, что у него нет новых идей для развития одного из самых известных футбольных клубов Англии. 

Роберто Де Дзерби
Роберто Де Дзерби задумался о продолжении карьеры. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Замена для Клоппа 

Руководство "Ливерпуля" начало поиск нового главного тренера еще до того, как Юрген Клопп сделал публичное заявление об отставке. Слухи сватали на стадион "Энфилд" бывшего игрока "Ливерпуля" Хаби Алонсо, который во главе немецкого "Байера" борется за титул чемпиона Бундеслиги. 

Однако "красные" начали переговоры с другим перспективным специалистом. Речь идет о наставнике "Брайтона" Роберто Де Дзерби. И сам Юрген Клопп, и тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола регулярно хвалят своего итальянского коллегу во время интервью. 

Контракт 44-летнего специалиста с "Брайтоном" действует до лета 2026-го года. "Ливерпуль" должен будет заплатить "чайкам" 12 евро отступных, если договорится с Роберто Де Дзерби о подписании соглашения. 

Напомним, украинский голкипер Андрей Лунин стал трансферной целью нескольких известных клубов. У него есть несколько вариантов продолжения карьеры. 

Хавбек киевского "Динамо" Николай Шапаренко летом может перейти в один из известных зарубежных клубов. 

Киевское "Динамо" собирается бесплатно подписать зарубежного игрока. Столичной команде по-прежнему нужен центральный защитник. 

Руководство каталонской "Барселоны" летом сменит тренера и начнет изменения в текущем составе. Команду будут покидать футболисты.

Недавно Александр Усик снова стал отцом. Семья украинского боксера получила подарок от Валерия Залужного.

спорт
футбол
Роберто Де Дзерби
Английская Премьер-лига
Ливерпуль
тренер

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