Ливерпуль выбрал нового тренера, и это не Хаби Алонсо

Юрген Клопп во время матча "Ливерпуля". Фото: REUTERS/Carl Recine

Английский "Ливерпуль" продолжает искать нового главного тренера. Им может стать наставник одной из команд Премьер-лиги.

Новый наставник понадобится "красным" из-за ухода Юргена Клоппа, напоминает Daily Mail.

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Несколько недель назад Юрген Клопп объявил о досрочной отставке в конце текущего сезона. Тренер "Ливерпуля" заявил о сильной усталости и признался, что у него нет новых идей для развития одного из самых известных футбольных клубов Англии.

Роберто Де Дзерби задумался о продолжении карьеры. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Замена для Клоппа

Руководство "Ливерпуля" начало поиск нового главного тренера еще до того, как Юрген Клопп сделал публичное заявление об отставке. Слухи сватали на стадион "Энфилд" бывшего игрока "Ливерпуля" Хаби Алонсо, который во главе немецкого "Байера" борется за титул чемпиона Бундеслиги.

Однако "красные" начали переговоры с другим перспективным специалистом. Речь идет о наставнике "Брайтона" Роберто Де Дзерби. И сам Юрген Клопп, и тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола регулярно хвалят своего итальянского коллегу во время интервью.

Контракт 44-летнего специалиста с "Брайтоном" действует до лета 2026-го года. "Ливерпуль" должен будет заплатить "чайкам" 12 евро отступных, если договорится с Роберто Де Дзерби о подписании соглашения.

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