Ліверпуль розгромив Іпсвіч Таун 4-1 у 23-му турі АПЛ

"Ліверпуль" розгромив "Іспвіч". Фото: Reuters

У 23-му турі АПЛ "Ліверпуль" приймав "Іспвіч Таун". Команда Арне Слота продовжує змагатися за те, щоб втримати першу позицію.

"Ліверпуль" переміг суперників з рахунком 4:1, повідомив портал Новини.LIVE.

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"Ліверпуль" розгромив "Іспвіч"

Собослай відкрив рахунок вже на 11-й хвилині, коли угорець пробив низом в правий кут воріт.

Салах на 35-й хвилині подвоїв перевагу, пробивши з гострого кута.

В кінці першого тайму Гакпо зробив рахунок розгромним. Він зіграв на добиванні після удару Салаха та сейва воротаря.

Гакпо оформив дубль на 66-й хвилині. Після навісу Александера-Арнольда з правого флангу Коді головою пробив Волтона.

На 90-й хвилині Грівз відіграв один забитий м'яч.

"Ліверпуль" — "Іпсвіч Таун" — 4:1

Голи: Собослаї, 11, Салах, 35, Гакпо, 44, 66 — Грівз, 90

"Ліверпуль": Бекер — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон — Гравенберх (Ендо, 68), Мак Аллістер (Деннс, 80) — Салах, Собослаї (Елліотт, 68), Діас (К'єза, 86) — Гакпо (Нуньєс, 68)

"Іпсвіч Таун": Волтон — О'Ши, Грівз, Туанзебе, Девіс (Таунсенд, 46) — Філліпс, Морсі — Бернс (Джонсон, 29), Гатчінсон (Енсісо, 79), Філоджин (Броудгед, 79) — Делап (Гірст, 79)

Попередження: Делап, Енсісо

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