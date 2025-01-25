Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Ливерпуль благодаря дублю Гакпо разгромил Испвич arrow

Ливерпуль благодаря дублю Гакпо разгромил Испвич

25 января 2025 20:46
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Ливерпуль разгромил Ипсвич Таун 4-1 в 23-м туре АПЛ
"Ливерпуль" разгромил "Испвич". Фото: Reuters
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В 23-м туре АПЛ "Ливерпуль" принимал "Испвич Таун". Команда Арне Слота продолжает бороться за то, чтобы удержать первую позицию.

"Ливерпуль" победил соперников со счетом 4:1, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

"Ливерпуль" разгромил "Испвич"

Собослай открыл счет уже на 11-й минуте, когда венгр пробил низом в правый угол ворот. Салах на 35-й минуте удвоил преимущество, пробив с острого угла.

В конце первого тайма Гакпо сделал счет разгромным. Он сыграл на добивании после удара Салаха и сейва вратаря.

Гакпо оформил дубль на 66-й минуте. После навеса Александера-Арнольда с правого фланга Коди головой пробил Уолтона.

На 90-й минуте Гривз отыграл один забитый мяч.

"Ливерпуль" — "Ипсвич Таун" — 4:1

Голы: Собослаи, 11, Салах, 35, Гакпо, 44, 66 — Гривз, 90

"Ливерпуль": Бекер — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон — Гравенберх (Эндо, 68), Мак Аллистер (Деннс, 80) — Салах, Собослаи (Эллиотт, 68), Диас (К'еза, 86) — Гакпо (Нуньес, 68)

"Ипсвич Таун":Уолтон — О'Ши, Гривз, Туанзебе, Дэвис (Таунсенд, 46) — Филлипс, Морси — Бернс (Джонсон, 29), Гатчинсон (Энсисо, 79), Филоджин (Броудгед, 79) — Делап (Гирст, 79)

Предупреждения: Делап, Энсисо

Напомним, Александр и Катерина Усики показали, какую делают благотворительность.

В Турции клуб Суперлиги хочет организовать трансферы Дениса Попова и Александра Зубкова.

Японский спортсмен на своих лыжах шокировал невероятным мировым рекордом.

"Челси" заплатит десятки миллионов за покупку звезды "Манчестер Юнайтед".

футбол Ливерпуль Мохамед Салах АПЛ Испвич

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

22:04 В Одессе мужчина подделал военный билет — как наказали

22:02 По-весеннему тепло — где синоптики прогнозируют до +12 °С завтра

21:56 В Черкассах произошла стрельба — есть раненые

21:32 Зеленский сказал, как Трамп может давить на Россию

21:06 Украина подписала важное образовательное соглашение с Молдовой

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

20:46 Ливерпуль благодаря дублю Гакпо разгромил Испвич

20:45 Разлетаются шарики — особенности нового дрона РФ "Молния"

20:44 Графики отключения света в Одессе — прогноз на воскресенье

20:34 В Херсоне мощные взрывы — тревога не объявлена

20:22 Зеленский высказался о резких заявлениях Трампа в отношении РФ

22:04 В Одессе мужчина подделал военный билет — как наказали

22:02 По-весеннему тепло — где синоптики прогнозируют до +12 °С завтра

21:56 В Черкассах произошла стрельба — есть раненые

21:32 Зеленский сказал, как Трамп может давить на Россию

21:06 Украина подписала важное образовательное соглашение с Молдовой

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

20:46 Ливерпуль благодаря дублю Гакпо разгромил Испвич

20:45 Разлетаются шарики — особенности нового дрона РФ "Молния"

20:44 Графики отключения света в Одессе — прогноз на воскресенье

20:34 В Херсоне мощные взрывы — тревога не объявлена

20:22 Зеленский высказался о резких заявлениях Трампа в отношении РФ

06:49 Закончит ли Трамп войну: чего хотят США и на что согласна Украина

06:40 В Украине обновились цены на латунь — сколько платят за лом

24 января 2025

06:40 Цены на алюминий в Украине — как обновилась стоимость в январе

06:20 Пенсии по баллам — все о новой системе и что будет с выплатами

23 января 2025

06:40 Цены на медь в Украине — сколько дают за цветные металлы

06:20 Цены на недвижимость в Украине — как подорожала аренда в 2025

22 января 2025

06:40 Новые цены на лом в январе — сколько дают за чермет в Украине

21 января 2025

07:40 Что изменится в Украине при Трампе — остановка войны и помощи

06:40 В Украине ежедневно дорожает золото — новые цены в ломбардах

06:30 Кукуруза быстро дорожает — в Украине обновились цены на зерновые

Text

00:00 Приговоров для представителей ТЦК почти нет, — Кравец

24 января 2025
Text

19:17 Зеленскому 47 — о чем одесситы хотят поговорить с президентом

Text

17:50 Кабмин изменил отсрочки для студентов — эфир Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко раскритиковал возможное снижение призывного возраста

Text

13:00 Демченко высказался по поводу суда над командиром 155-й бригады

Text

13:00 Трамп может встретиться с Путиным — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

11:02 Братчук сообщил, какая ситуация в Великой Новоселке на Донеччине

Text

09:45 В ГСЧС Киевщины сообщили об увеличении жертв ночной атаки

Text

08:00 Трамп анонсировал встречу с Путиным — эфир Ранок.LIVE

23 января 2025
Text

22:03 Нардеп заявил о фактах торговли между бригадой Галушкина и РФ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

20 января 2025

12:10 Яйца и еще 3 ингредиента — салат за 2 мин, невозможно оторваться

23:23 Как в "Резерв+" узнать, находишься ли ты в розыске