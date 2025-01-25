Ливерпуль разгромил Ипсвич Таун 4-1 в 23-м туре АПЛ

"Ливерпуль" разгромил "Испвич". Фото: Reuters

В 23-м туре АПЛ "Ливерпуль" принимал "Испвич Таун". Команда Арне Слота продолжает бороться за то, чтобы удержать первую позицию.

"Ливерпуль" победил соперников со счетом 4:1, сообщил портал Новини.LIVE.

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Собослай открыл счет уже на 11-й минуте, когда венгр пробил низом в правый угол ворот. Салах на 35-й минуте удвоил преимущество, пробив с острого угла.

В конце первого тайма Гакпо сделал счет разгромным. Он сыграл на добивании после удара Салаха и сейва вратаря.

Гакпо оформил дубль на 66-й минуте. После навеса Александера-Арнольда с правого фланга Коди головой пробил Уолтона.

На 90-й минуте Гривз отыграл один забитый мяч.

"Ливерпуль" — "Ипсвич Таун" — 4:1

Голы: Собослаи, 11, Салах, 35, Гакпо, 44, 66 — Гривз, 90

"Ливерпуль": Бекер — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон — Гравенберх (Эндо, 68), Мак Аллистер (Деннс, 80) — Салах, Собослаи (Эллиотт, 68), Диас (К'еза, 86) — Гакпо (Нуньес, 68)

"Ипсвич Таун":Уолтон — О'Ши, Гривз, Туанзебе, Дэвис (Таунсенд, 46) — Филлипс, Морси — Бернс (Джонсон, 29), Гатчинсон (Энсисо, 79), Филоджин (Броудгед, 79) — Делап (Гирст, 79)

Предупреждения: Делап, Энсисо

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