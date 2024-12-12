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Ліверпуль збирається купити Циганкова — що відомо

12 грудня 2024 23:30
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Ліверпуль зацікавлений у трансфері Гутьєрреса та Циганкова
Віктор Циганков. Фото: "Жирона"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Лідер Англійської прем'єр-ліги "Ліверпуль" шукає підсилення на наступні трансферні вікна. Наразі скаути клубу працюють по іспанській "Жироні".

Англійці цікавляться двома гравцями, один з яких Віктор Циганков, передає портал Anfield Index.

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Віктор Циганков. Фото: instagram.com/viktortsygankov

"Ліверпуль" цікавиться Циганковим

Наразі відомо, що головний тренер "Ліверпуля" Арне Слот зацікавлений у переході двох футболістів "Жирони".

Першим футболістом є фулбек Мігель Гутьєррес, а другим — вінгер Віктор Циганков.

Гутьєрреса можуть спробувати підписати взимку, оскільки він добре себе проявив у першій половині сезону.

За Циганковим скаути майже не слідкували, оскільки він постійно був травмований. Якщо українець гратиме у другій половині сезону, то його кандидатуру можуть розглянути на літо.

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футбол Віктор Циганков Футбол трансфери Ліверпуль АПЛ

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