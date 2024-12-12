Ліверпуль зацікавлений у трансфері Гутьєрреса та Циганкова

Віктор Циганков. Фото: "Жирона"

Лідер Англійської прем'єр-ліги "Ліверпуль" шукає підсилення на наступні трансферні вікна. Наразі скаути клубу працюють по іспанській "Жироні".

Англійці цікавляться двома гравцями, один з яких Віктор Циганков, передає портал Anfield Index.

Читайте також:

Віктор Циганков. Фото: instagram.com/viktortsygankov

"Ліверпуль" цікавиться Циганковим

Наразі відомо, що головний тренер "Ліверпуля" Арне Слот зацікавлений у переході двох футболістів "Жирони".

Першим футболістом є фулбек Мігель Гутьєррес, а другим — вінгер Віктор Циганков.

Гутьєрреса можуть спробувати підписати взимку, оскільки він добре себе проявив у першій половині сезону.

За Циганковим скаути майже не слідкували, оскільки він постійно був травмований. Якщо українець гратиме у другій половині сезону, то його кандидатуру можуть розглянути на літо.

Нагадаємо, український півзахисник Олександр Зінченко змінить "Арсенал" на "Ювентус".

В "Інгульці" впевнені, що в УПЛ судді заважають "Поліссю" Геннадія Буткевича.

Мюнхенська "Баварія" планує підписати одного з найдорожчих українських футболістів.

Олімпійська чемпіонка Парижу Ярослава Магучіх назвала плани на 2025 рік.