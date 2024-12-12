Ливерпуль заинтересован в трансфере Гутьерреса и Цыганкова

Виктор Цыганков. Фото: "Жирона"

Лидер Английской Премьер-лиги "Ливерпуль" ищет усиление на следующие трансферные окна. Сейчас скауты клуба работают по испанской "Жироне".

Англичане интересуются двумя игроками, один из которых Виктор Цыганков, передает портал Anfield Index.

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Виктор Цыганков. Фото: instagram.com/viktortsygankov

"Ливерпуль" интересуется Цыганковым

Пока известно, что главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заинтересован в переходе двух футболистов "Жироны".

Первым футболистом является фулбек Мигель Гутьеррес, а вторым — вингер Виктор Цыганков.

Гутьеррес могут попытаться подписать зимой, поскольку он хорошо себя проявил в первой половине сезона.

За Цыганковым скауты почти не следили, поскольку он был травмирован. Если украинец будет играть во второй половине сезона, его кандидатуру могут рассмотреть на лето.

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