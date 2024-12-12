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Ливерпуль собирается купить Цыганкова — что известно

12 декабря 2024 23:30
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Ливерпуль заинтересован в трансфере Гутьерреса и Цыганкова
Виктор Цыганков. Фото: "Жирона"
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Лидер Английской Премьер-лиги "Ливерпуль" ищет усиление на следующие трансферные окна. Сейчас скауты клуба работают по испанской "Жироне".

Англичане интересуются двумя игроками, один из которых Виктор Цыганков, передает портал Anfield Index.

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Виктор Цыганков
Виктор Цыганков. Фото: instagram.com/viktortsygankov

"Ливерпуль" интересуется Цыганковым

Пока известно, что главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заинтересован в переходе двух футболистов "Жироны".

Первым футболистом является фулбек Мигель Гутьеррес, а вторым — вингер Виктор Цыганков.

Гутьеррес могут попытаться подписать зимой, поскольку он хорошо себя проявил в первой половине сезона.

За Цыганковым скауты почти не следили, поскольку он был травмирован. Если украинец будет играть во второй половине сезона, его кандидатуру могут рассмотреть на лето.

Напомним, украинский полузащитник Александр Зинченко сменит "Арсенал" на "Ювентус" .

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футбол Виктор Цыганков Футбол трансферы Ливерпуль АПЛ

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