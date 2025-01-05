Ліверпуль знайшов заміну Мохамеду Салаху — хто стане новою зіркою команди

Ліверпуль знайшов заміну Салаху — про кого йдеться
Однією із найбільших кадрових інтриг в АПЛ є ситуація в "Ліверпулі". Зокрема, постійні чутки про відхід лідера команди Мохамеда Салаха.
"Ліверпуль" вже знайшов потенційну заміну Мохамеду Салаху, якщо той таки вирішить залишити клуб влітку, повідомляє Fichajes.
Цей гравець вже знайомий з АПЛ. І потенційно може спробувати замінити головного бомбардира мерсисайдців.
Хто замінить Салаха
Гравцем "Ліверпуля" може стати вінгер мюнхенської "Баварії Лерой Сане.
Саме він розглядається як заміна Салаху. Серед важливих плюсів Сане — це досвід в АПЛ (Сане грав за "Манчестер Сіті").
Ще один плюс — це те, що Сане може дістатися "Ліверпулю" безплатно, оскільки контракт гравця закінчується влітку цього року.
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