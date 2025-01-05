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Ліверпуль знайшов заміну Салаху — про кого йдеться

5 січня 2025 17:38
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Ліверпуль знайшов заміну Мохамеду Салаху — хто стане новою зіркою команди
Гравець "Ліверпуля" Мохамед Салах на тренуванні. Фото: REUTERS/Phil Noble
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Однією із найбільших кадрових інтриг в АПЛ є ситуація в "Ліверпулі". Зокрема, постійні чутки про відхід лідера команди Мохамеда Салаха.

"Ліверпуль" вже знайшов потенційну заміну Мохамеду Салаху, якщо той таки вирішить залишити клуб влітку, повідомляє Fichajes

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Цей гравець вже знайомий з АПЛ. І потенційно може спробувати замінити головного бомбардира мерсисайдців. 

Хто замінить Салаха

Гравцем "Ліверпуля" може стати вінгер мюнхенської "Баварії Лерой Сане.

Саме він розглядається як заміна Салаху. Серед важливих плюсів Сане — це досвід в АПЛ (Сане грав за "Манчестер Сіті").

Ще один плюс — це те, що Сане може дістатися "Ліверпулю" безплатно, оскільки контракт гравця закінчується влітку цього року.

Нагадаємо, названі імені тих, хто може очолити збірну України з футболу.

Відомий гравець планує невдовзі залишити київське "Динамо". 

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спорт футбол Ліверпуль Мохамед Салах АПЛ

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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