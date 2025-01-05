Ліверпуль знайшов заміну Мохамеду Салаху — хто стане новою зіркою команди

Гравець "Ліверпуля" Мохамед Салах на тренуванні. Фото: REUTERS/Phil Noble

Однією із найбільших кадрових інтриг в АПЛ є ситуація в "Ліверпулі". Зокрема, постійні чутки про відхід лідера команди Мохамеда Салаха.

"Ліверпуль" вже знайшов потенційну заміну Мохамеду Салаху, якщо той таки вирішить залишити клуб влітку, повідомляє Fichajes.

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Хто замінить Салаха

Гравцем "Ліверпуля" може стати вінгер мюнхенської "Баварії Лерой Сане.

Саме він розглядається як заміна Салаху. Серед важливих плюсів Сане — це досвід в АПЛ (Сане грав за "Манчестер Сіті").

Ще один плюс — це те, що Сане може дістатися "Ліверпулю" безплатно, оскільки контракт гравця закінчується влітку цього року.

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