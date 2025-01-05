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Ливерпуль нашел замену Салаху — о ком идет речь

5 января 2025 17:38
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Ливерпуль нашел замену Мохамеду Салаху — кто станет новой звездой команды
Игрок "Ливерпуля" Мохамед Салах на тренировке. Фото: REUTERS/Phil Noble
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

Одной из самых больших кадровых интриг в АПЛ является ситуация в "Ливерпуле". В частности, постоянные слухи об уходе лидера команды Мохамеда Салаха.

"Ливерпуль" уже нашел потенциальную замену Мохамеду Салаху, если тот таки решит покинуть клуб летом, сообщает Fichajes.

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Этот игрок уже знаком с АПЛ. И потенциально может попробовать заменить главного бомбардира мерсисайдцев.

Кто заменит Салаха

Игроком "Ливерпуля" может стать вингер мюнхенской "Баварии" Лерой Сане.

Именно он рассматривается как замена Салаху. Среди важных плюсов Сане — это опыт в АПЛ (Сане играл за "Манчестер Сити").

Еще один плюс — это то, что Сане может достаться "Ливерпулю" бесплатно, поскольку контракт игрока истекает летом этого года.

Напомним, названы имена тех, кто может возглавить сборную Украины по футболу.

Известный игрок планирует вскоре покинуть киевское "Динамо".

"Борнмут" вместе с Забарным установил исторический рекорд.

Игрок сборной Украины будет бороться за место в основе "Жироны".

спорт футбол Ливерпуль Мохамед Салах АПЛ

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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