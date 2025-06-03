Металіст 1925 залишився без стадіону після скандалу на матчі з ЛБ

Уболівальники харків'ян. Фото: "Металіст 1925"

Другий перехідний матч між "Лівим Берегом" та "Металістом 1925" завершився скандалом. Уболівальники харків’ян, які складались з представників академії, дозволили собі нецензурні викрики у бік суперника.

Керівництво "Лівого Берегу" відреагували на це дуже жорстко, повідомив паблік "Брутальний футбол".

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"Металіст 1925" весь минулий сезон грав домашні матчі на стадіоні "Лівого Берега". Між клубами були нормальні ділові відносини.

Після того, коли про викрики почали говорити в ЗМІ, "Металіст 1925" публічно вибачився, як і їхнє керівництво.

Звернення "Лівого Берега". Фото: "Брутальний футбол"

"Металіст 1925" виставили за ворота

У розпорядженні джерела опинився документ, в якому керівництво "Лівого Берегу" прокоментувало ситуацію й заборонило суперникам використовувати арену.

"Лівий Берег" в опублікованому документі офіційно припинив співпрацю з "Металістом 1925", а поведінку дітей з їхньої академії назвав неприпустимою.

У київському клубі вважають, що поведінка фанатів була не випадковою, а заздалегідь підготовленою. Представники "Лівого Берега" наголосили, що раніше надавали "Металісту 1925" стадіон для проведення домашніх матчів у комфортних умовах.

Однак з огляду на ситуацію, що склалася, керівництво клубу не вбачає сенсу в подальшій співпраці. Таким чином, "Металіст 1925" залишився без арени для домашніх ігор.

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