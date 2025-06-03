Металіст 1925 залишився без стадіону після скандалу на матчі з ЛБ

Лівий Берег заборонив Металісту 1925 грати на своєму стадіоні
Другий перехідний матч між "Лівим Берегом" та "Металістом 1925" завершився скандалом. Уболівальники харків’ян, які складались з представників академії, дозволили собі нецензурні викрики у бік суперника.
Керівництво "Лівого Берегу" відреагували на це дуже жорстко, повідомив паблік "Брутальний футбол".
"Металіст 1925" весь минулий сезон грав домашні матчі на стадіоні "Лівого Берега". Між клубами були нормальні ділові відносини.
Після того, коли про викрики почали говорити в ЗМІ, "Металіст 1925" публічно вибачився, як і їхнє керівництво.
"Металіст 1925" виставили за ворота
У розпорядженні джерела опинився документ, в якому керівництво "Лівого Берегу" прокоментувало ситуацію й заборонило суперникам використовувати арену.
"Лівий Берег" в опублікованому документі офіційно припинив співпрацю з "Металістом 1925", а поведінку дітей з їхньої академії назвав неприпустимою.
У київському клубі вважають, що поведінка фанатів була не випадковою, а заздалегідь підготовленою. Представники "Лівого Берега" наголосили, що раніше надавали "Металісту 1925" стадіон для проведення домашніх матчів у комфортних умовах.
Однак з огляду на ситуацію, що склалася, керівництво клубу не вбачає сенсу в подальшій співпраці. Таким чином, "Металіст 1925" залишився без арени для домашніх ігор.
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