Металлист 1925 остался без стадиона после скандала на матче с ЛБ

Болельщики харьковчан. Фото: "Металлист 1925"

Второй переходный матч между "Левым Берегом" и "Металлистом 1925" завершился скандалом. Болельщики харьковчан, которые состояли из представителей академии, позволили себе нецензурные выкрики в сторону соперника.

Руководство "Левого Берега" отреагировали на это очень жестко, сообщил паблик "Брутальный футбол".

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"Металлист 1925" весь прошлый сезон играл домашние матчи на стадионе "Левого Берега". Между клубами были нормальные деловые отношения.

После того, когда о выкриках начали говорить в СМИ, "Металлист 1925" публично извинился, как и их руководство.

Обращение "Левого Берега". Фото: "Брутальный футбол"

"Металлист 1925" выставили за ворота

В распоряжении источника оказался документ, в котором руководство "Левого Берега" прокомментировало ситуацию и запретило соперникам использовать арену.

"Левый Берег" в опубликованном документе официально прекратил сотрудничество с "Металлистом 1925", а поведение детей из их академии назвал недопустимым.

В киевском клубе считают, что поведение фанатов было не случайным, а заранее подготовленным. Представители "Левого Берега" отметили, что ранее предоставляли "Металлисту 1925" стадион для проведения домашних матчей в комфортных условиях.

Однако учитывая сложившуюся ситуацию, руководство клуба не видит смысла в дальнейшем сотрудничестве. Таким образом, "Металлист 1925" остался без арены для домашних игр.

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