Металлист 1925 остался без стадиона после скандала на матче с ЛБ

Левый Берег запретил Металлисту 1925 играть на своем стадионе
Второй переходный матч между "Левым Берегом" и "Металлистом 1925" завершился скандалом. Болельщики харьковчан, которые состояли из представителей академии, позволили себе нецензурные выкрики в сторону соперника.
Руководство "Левого Берега" отреагировали на это очень жестко, сообщил паблик "Брутальный футбол".
"Металлист 1925" весь прошлый сезон играл домашние матчи на стадионе "Левого Берега". Между клубами были нормальные деловые отношения.
После того, когда о выкриках начали говорить в СМИ, "Металлист 1925" публично извинился, как и их руководство.
"Металлист 1925" выставили за ворота
В распоряжении источника оказался документ, в котором руководство "Левого Берега" прокомментировало ситуацию и запретило соперникам использовать арену.
"Левый Берег" в опубликованном документе официально прекратил сотрудничество с "Металлистом 1925", а поведение детей из их академии назвал недопустимым.
В киевском клубе считают, что поведение фанатов было не случайным, а заранее подготовленным. Представители "Левого Берега" отметили, что ранее предоставляли "Металлисту 1925" стадион для проведения домашних матчей в комфортных условиях.
Однако учитывая сложившуюся ситуацию, руководство клуба не видит смысла в дальнейшем сотрудничестве. Таким образом, "Металлист 1925" остался без арены для домашних игр.
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