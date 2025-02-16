ЛНЗ підпише Віктора Корнієнка на повноцінний контракт

ЛНЗ домовився про трансфер футболіста Шахтаря
Черкаський ЛНЗ ухвалив рішення щодо зміцнення лівого флангу захисту. Команда підпише футболіста донецького "Шахтаря".
Новачком клубу стане Віктор Корнієнко, передає портал Sport.ua.
ЛНЗ посилиться футболістом "Шахтаря"
За інформацією джерела, Корнієнко, який першу половину сезону перебував в оренді в полтавській "Ворсклі", взимку був на перегляді в ЛНЗ.
Після тривалого перегляду головний тренер ЛНЗ Роман Григорчук ухвалив рішення залишити Віктора в команді.
На поточний момент клуб домовляється з гравцем про особистий контракт.
Також відомо, що футболіст переїде до Черкас не в оренду, а на умовах повноцінного трансферу.
За попередньою інформацією, Корнієнко підпише контракт на півтора року — до літа 2026 року.
"Ворскла" за підсумками першої половини сезону не розраховувала на футболіста, а його контракт із "Шехтарем" завершувався 31 грудня 2026 року.
Корнієнко цього сезону зіграв за "Ворсклу" дев'ять матчів, де забив гол і віддав асист.
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