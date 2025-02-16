ЛНЗ підпише Віктора Корнієнка на повноцінний контракт

Роман Григорчук. Фото: ЛНЗ

Черкаський ЛНЗ ухвалив рішення щодо зміцнення лівого флангу захисту. Команда підпише футболіста донецького "Шахтаря".

Новачком клубу стане Віктор Корнієнко, передає портал Sport.ua.

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За інформацією джерела, Корнієнко, який першу половину сезону перебував в оренді в полтавській "Ворсклі", взимку був на перегляді в ЛНЗ.

Після тривалого перегляду головний тренер ЛНЗ Роман Григорчук ухвалив рішення залишити Віктора в команді.

На поточний момент клуб домовляється з гравцем про особистий контракт.

Також відомо, що футболіст переїде до Черкас не в оренду, а на умовах повноцінного трансферу.

За попередньою інформацією, Корнієнко підпише контракт на півтора року — до літа 2026 року.

"Ворскла" за підсумками першої половини сезону не розраховувала на футболіста, а його контракт із "Шехтарем" завершувався 31 грудня 2026 року.

Корнієнко цього сезону зіграв за "Ворсклу" дев'ять матчів, де забив гол і віддав асист.

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