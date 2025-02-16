ЛНЗ подпишет Виктора Корниенко на полноценный контракт

ЛНЗ договорился о трансфере футболиста Шахтера
Черкасский ЛНЗ принял решение по укреплению левого фланга защиты. Команда подпишет футболиста донецкого "Шахтера".
Новичком клуба станет Виктор Корниенко, передает портал Sport.ua.
ЛНЗ усилится футболистом "Шахтера"
По информации источника, Корниенко, которій первую половину сезона пребывал в аренде в полтавской "Ворскле", зимой находился на просмотре в ЛНЗ.
После длительного просмотра главный тренер ЛНЗ Роман Григорчук принял решение оставить Виктора в команде.
На текущий момент клуб договаривается с игроком о личном контракте.
Также известно, что футболист переедет в Черкассы не в аренду, а на условиях полноценного трансфера.
По предварительной информации, Корниенко подпишет контракт на полтора года — до лета 2026 года.
"Ворскла" по итогам первой половины сезона не рассчитывала на футболиста, а его контракт с "Шехтером" завершался 31 декабря 2026 года.
Корниенко в этом сезоне сыграл за "Ворсклу" девять матчей, где забил гол и отдал ассист.
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