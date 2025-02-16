ЛНЗ подпишет Виктора Корниенко на полноценный контракт

Роман Григорчук. Фото: ЛНЗ

Черкасский ЛНЗ принял решение по укреплению левого фланга защиты. Команда подпишет футболиста донецкого "Шахтера".

Новичком клуба станет Виктор Корниенко, передает портал Sport.ua.

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По информации источника, Корниенко, которій первую половину сезона пребывал в аренде в полтавской "Ворскле", зимой находился на просмотре в ЛНЗ.

После длительного просмотра главный тренер ЛНЗ Роман Григорчук принял решение оставить Виктора в команде.

На текущий момент клуб договаривается с игроком о личном контракте.

Также известно, что футболист переедет в Черкассы не в аренду, а на условиях полноценного трансфера.

По предварительной информации, Корниенко подпишет контракт на полтора года — до лета 2026 года.

"Ворскла" по итогам первой половины сезона не рассчитывала на футболиста, а его контракт с "Шехтером" завершался 31 декабря 2026 года.

Корниенко в этом сезоне сыграл за "Ворсклу" девять матчей, где забил гол и отдал ассист.

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