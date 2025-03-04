ЛНЗ підписав Беннетта з Англії та орендує Макуана

Джюісон Беннетт. Фото: instagram.com/jewison27_oficial

Черкаський ЛНЗ здійснив трансфер ще одного футболіста. Цього разу з чемпіонату Англії.

Про новий трансфер повідомив інсайдер Ігор Бурбас.

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Джюїсон Беннетт. Фото: instagram.com/jewison27_oficial

Новий футболіст ЛНЗ

За словами джерела, до ЛНЗ їде 20-річний костариканський вінгер Джюїсон Беннетт, який здатний грати на лівому і на правому флангах.

За футболіста з урахуванням бонусів заплатять 500 тисяч євро.

Бурбас відзначив, що також цього тижня ЛНЗ підпише оренду з Бені Макуана з "Полісся".

Костариканський футболіст практично не отримує ігрового часу в Чемпіоншипі — на його рахунку всього один матч.

Примітно, що раніше ЛНЗ прагнув підписати українського нападника "Сандерленда" Назарія Русина, однак той віддав перевагу хорватському "Хайдуку".

Нагадаємо, раніше ми нагадали, хто за свою спортивну кар'єру заробив найбільше коштів за час незалежності.

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