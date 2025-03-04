ЛНЗ подписал Беннетта из Англии и арендует Макуана

Джюисон Беннетт. Фото: instagram.com/jewison27_oficial

Черкасский ЛНЗ осуществил трансфер еще одного футболиста. На этот раз из чемпионата Англии.

Об новом трансфере сообщил инсайдер Игорь Бурбас.

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Джюисон Беннетт. Фото: instagram.com/jewison27_oficial

Новый футболист ЛНЗ

По словам источника, в ЛНЗ едет 20-летний костариканский вингер Джюисон Беннетт, который способен играть на левом и на правом флангах.

За футболиста с учетом бонусов заплатят 500 тысяч евро.

Бурбас отметим, что также на текущей неделе ЛНЗ подпишет аренду с Бени Макуана из "Полесья".

Костариканский футболист практически не получает игрового времени в Чемпионшипе — на его счету всего один матч.

Примечательно, что ранее ЛНЗ стремился подписать украинского нападающего "Сандерленда" Назария Русина, однако тот отдал предпочтение хорватскому "Хайдуку".

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