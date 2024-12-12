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ЛНЗ не став Барсою — черкащани звільнили екснаставника каталонців

12 грудня 2024 17:28
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
ЛНЗ звільнив Карраско — тренером може стати Григорчук
Андреас Карраско. Фото: ЛНЗ
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Футбольний клуб ЛНЗ відреагував на невдачі в останніх матчах. Результатом стала відставка головного тренера Андреса Карраско.

Про відставку Карраско та його асистента Едгара Морагаса повідомила пресслужба ЛНЗ.

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Андреас Карраско
В ЛНЗ попрощалися з Карраско. Фото: ЛНЗ

Чому пішов Карраско

Черкащани відправили 46-річного колишнього тренера академій "Барселони" та "Шахтаря" у відставку після серії з чотирьох поразок в УПЛ.

В останніх 12 турах у команди дві перемоги, сім поразок та три нічиї. При цьому, ЛНЗ перестав грати в цікавий комбінаційний футбол, який був на початку сезону. Карраско перейшов на тактику довгих передач.

Черкащани після 16 турів посідають десяте місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи в активі 18 очок.

Зазначимо, що Карраско очолив команду влітку й його контракт був розрахований на два роки.

Наразі невідомо, який вектор розвитку вибере ЛНЗ, але в команду активно сватають колишнього головного тренера одеського "Чорноморця" Романа Григорчука.

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футбол Черкаси звільнення УПЛ ЛНЗ

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