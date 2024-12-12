ЛНЗ звільнив Карраско — тренером може стати Григорчук

ЛНЗ не став Барсою — черкащани звільнили екснаставника каталонців
Футбольний клуб ЛНЗ відреагував на невдачі в останніх матчах. Результатом стала відставка головного тренера Андреса Карраско.
Про відставку Карраско та його асистента Едгара Морагаса повідомила пресслужба ЛНЗ.
На наступний матч УПЛ проти "Олександрії" команду виведе на поле в.о. головного тренера Андрій Дикань.
Чому пішов Карраско
Черкащани відправили 46-річного колишнього тренера академій "Барселони" та "Шахтаря" у відставку після серії з чотирьох поразок в УПЛ.
В останніх 12 турах у команди дві перемоги, сім поразок та три нічиї. При цьому, ЛНЗ перестав грати в цікавий комбінаційний футбол, який був на початку сезону. Карраско перейшов на тактику довгих передач.
Черкащани після 16 турів посідають десяте місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи в активі 18 очок.
Зазначимо, що Карраско очолив команду влітку й його контракт був розрахований на два роки.
Наразі невідомо, який вектор розвитку вибере ЛНЗ, але в команду активно сватають колишнього головного тренера одеського "Чорноморця" Романа Григорчука.
Нагадаємо, лідер національної збірної України може перейти у гранд Серії А.
Власник "Інгульця" Олександр Поворознюк поскаржився, що арбітри погано судять матчі "Полісся".
Мюнхенська "Баварія" підпише гравця збірної України — це не Михайло Мудрик.
Колишній форвард збірної України та "Динамо" Артем Мілевський буде свідком у справі про договірні матчі.
Читайте Новини.LIVE!