Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow У ЛНЗ розповіли, чи погрожували своєму тренеру приїздом ТЦК arrow

У ЛНЗ розповіли, чи погрожували своєму тренеру приїздом ТЦК

11 грудня 2024 23:59
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
ЛНЗ спростував погрози ТЦК тренеру Бурдіяну та заявив про продовження співпраці
Андрій Колісник. Фото: ЛНЗ
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

У черкаському ЛНЗ відреагували на скандал з тренером Андрієм Бурдіяном. Раніше фахівець звинуватив клуб у тому, що йому погрожують ТЦК, якщо він не погодиться розірвати контракт.

Ситуацію довелося коментувати генеральному директору ЛНЗ Андрію Коліснику, якого звинуватив Бурдіян, повідомляє "Трибуна".

Читайте також:
Скандал у ЛНЗ із ТЦК
Андрій Бурдіян. Фото: ЛНЗ

Позиція ЛНЗ щодо загроз ТЦК

За словами Колісника, Бурдіян продовжує працювати тренером клубу з чинним контрактом.

Від тренера чекають, що наступного тижня він на нараді за підсумками першої частини сезону представить свої звіти про виконану роботу.

Щодо погроз, то Колісник назвав їх вигадкою Бурдіяна і сказав, що йому немає сенсу відповідати на брехню.

Колісник наголосив, що фізично викликати ТЦК неможливо. Щодо бронювання, гендиректор зазначив, що воно буде скасовано, якщо контракт з тренером буде розірвано, оскільки в цьому випадку він перестане бути співробітником клубу.

"Ми не маємо права бронювати людину, якщо вона не є нашим працівником.

Клуб дуже засмучений таким маніпулюванням з боку тренера, який отримував повну підтримку та повагу з моменту підписання контракту", — сказав Колісник.

Зазначимо, що ЛНЗ посідає десяте місце у турнірній таблиці УПЛ.

Нагадаємо, найкращий захисник минулого тижня АПЛ Ілля Забарний показав свою дружину.

У житомирському "Поліссі" президент Геннадій Буткевич вирішив долю Імада Ашура.

"Інгульця" Олександра Поворознюка переживає кризу в УПЛ через інфраструктуру.

Призер Парижа-2024 зі спортивної гімнастики Ілля Ковтун не взяв прапор на нагородження у ФРН.

футбол звільнення УПЛ ТЦК та СП ЛНЗ

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:01 Пентагон відреагував на загрозу удару "Орєшніком" по Україні

11 грудня 2024

23:59 У ЛНЗ розповіли, чи погрожували своєму тренеру приїздом ТЦК

23:57 Трамп готує масштабні зміни з першого дня на посаді, — ЗМІ

23:50 Зеленський висловився щодо поступок РФ територіями

23:48 Статки Маска перевищили 400 млрд доларів, — Bloomberg

23:38 Зеленський пояснив, чому США повинні мати сильну позицію

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

23:33 Столицю замете снігом — прогноз погоди у Києві на завтра

23:17 Хмельничанин поширював дописи на підтримку РФ — що вирішив суд

23:09 Камишін повідомив, скільки виробників дронів має Україна

22:57 Чоловік проігнорував повістку, бо боявся служити — вирок суду

00:01 Пентагон відреагував на загрозу удару "Орєшніком" по Україні

11 грудня 2024

23:59 У ЛНЗ розповіли, чи погрожували своєму тренеру приїздом ТЦК

23:57 Трамп готує масштабні зміни з першого дня на посаді, — ЗМІ

23:50 Зеленський висловився щодо поступок РФ територіями

23:48 Статки Маска перевищили 400 млрд доларів, — Bloomberg

23:38 Зеленський пояснив, чому США повинні мати сильну позицію

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

23:33 Столицю замете снігом — прогноз погоди у Києві на завтра

23:17 Хмельничанин поширював дописи на підтримку РФ — що вирішив суд

23:09 Камишін повідомив, скільки виробників дронів має Україна

22:57 Чоловік проігнорував повістку, бо боявся служити — вирок суду

Ексклюзив

19:34 Економічне бронювання — кого з одеситів воно стосується

15:27 Середня зарплата в Україні 530 доларів — чи вистачає одеситам

11:30 Ціни на пшеницю — скільки коштують зернові в Україні

06:40 Ціни знову зростають — скільки коштує 1 г золота у грудні

10 грудня 2024

06:40 Як заробити на брухті в Україні — ціни за 1 кг латуні у грудні

5 грудня 2024

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

Text

17:55 Зеленський екстрено викликав Сирського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:03 Військовий експерт різко висловився щодо мобілізації 18-річних

Text

13:44 Дикий назвав місто, якому загрожує повторна окупація

Text

13:23 Військовий аналітик пояснив, як Запоріжжя готується до оборони

Text

13:00 Трамп про закінчення війни та заява Зеленського — ефір День.LIVE

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

Text

12:36 Протести в Грузії — влада посилює репресії проти мітингарів

Text

09:54 Дикий пояснив до чого готується РФ та чому не форсує Дніпро

Text

09:24 Податкове резидентство за кордоном — Гетманцев дав пораду

Text

08:25 Архітектор оцінив ризики обвалу моста Метро та Патона у Києві

Text

08:00 Авіаудар РФ по Запоріжжю та обмеження переказів — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

1 грудня 2024

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника