ЛНЗ спростував погрози ТЦК тренеру Бурдіяну та заявив про продовження співпраці

У ЛНЗ розповіли, чи погрожували своєму тренеру приїздом ТЦК
У черкаському ЛНЗ відреагували на скандал з тренером Андрієм Бурдіяном. Раніше фахівець звинуватив клуб у тому, що йому погрожують ТЦК, якщо він не погодиться розірвати контракт.
Ситуацію довелося коментувати генеральному директору ЛНЗ Андрію Коліснику, якого звинуватив Бурдіян, повідомляє "Трибуна".
Позиція ЛНЗ щодо загроз ТЦК
За словами Колісника, Бурдіян продовжує працювати тренером клубу з чинним контрактом.
Від тренера чекають, що наступного тижня він на нараді за підсумками першої частини сезону представить свої звіти про виконану роботу.
Щодо погроз, то Колісник назвав їх вигадкою Бурдіяна і сказав, що йому немає сенсу відповідати на брехню.
Колісник наголосив, що фізично викликати ТЦК неможливо. Щодо бронювання, гендиректор зазначив, що воно буде скасовано, якщо контракт з тренером буде розірвано, оскільки в цьому випадку він перестане бути співробітником клубу.
"Ми не маємо права бронювати людину, якщо вона не є нашим працівником.
Клуб дуже засмучений таким маніпулюванням з боку тренера, який отримував повну підтримку та повагу з моменту підписання контракту", — сказав Колісник.
Зазначимо, що ЛНЗ посідає десяте місце у турнірній таблиці УПЛ.
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