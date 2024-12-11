ЛНЗ спростував погрози ТЦК тренеру Бурдіяну та заявив про продовження співпраці

Андрій Колісник. Фото: ЛНЗ

У черкаському ЛНЗ відреагували на скандал з тренером Андрієм Бурдіяном. Раніше фахівець звинуватив клуб у тому, що йому погрожують ТЦК, якщо він не погодиться розірвати контракт.

Ситуацію довелося коментувати генеральному директору ЛНЗ Андрію Коліснику, якого звинуватив Бурдіян, повідомляє "Трибуна".

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Позиція ЛНЗ щодо загроз ТЦК

За словами Колісника, Бурдіян продовжує працювати тренером клубу з чинним контрактом.

Від тренера чекають, що наступного тижня він на нараді за підсумками першої частини сезону представить свої звіти про виконану роботу.

Щодо погроз, то Колісник назвав їх вигадкою Бурдіяна і сказав, що йому немає сенсу відповідати на брехню.

Колісник наголосив, що фізично викликати ТЦК неможливо. Щодо бронювання, гендиректор зазначив, що воно буде скасовано, якщо контракт з тренером буде розірвано, оскільки в цьому випадку він перестане бути співробітником клубу.

"Ми не маємо права бронювати людину, якщо вона не є нашим працівником.

Клуб дуже засмучений таким маніпулюванням з боку тренера, який отримував повну підтримку та повагу з моменту підписання контракту", — сказав Колісник.

Зазначимо, що ЛНЗ посідає десяте місце у турнірній таблиці УПЛ.

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