ЛНЗ опроверг угрозы ТЦК тренеру Бурдияну и заявил о продолжении сотрудничества

В ЛНЗ рассказали, угрожали ли своему тренеру приездом ТЦК
В черкасском ЛНЗ отреагировали на скандал с тренером Андреем Бурдияном. Ранее специалист обвинил клуб в том, что ему угрожают ТЦК, если он не согласится разорвать контракт.
Ситуацию пришлось комментировать генеральному директору ЛНЗ Андрею Колеснику, которого обвинил Бурдиян, передает "Трибуна"
Позиция ЛНЗ по угрозам ТЦК
По словам Колесника, что Бурдиян продолжает работать тренером клуба с действующим контрактом.
От тренера ждут, что на следующей неделе он на совещании по итогам первой части сезона представит свои отчеты о проделанной работы.
Касаемо угроз, то Колесник назвал их выдумкой Бурдияна и сказал, что ему нет смысла отвечать на ложь.
Колесник подчеркнул, что физически вызвать ТЦК невозможно. По поводу бронирования, гендиректор отметил, что оно будет отменено, если контракт с тренером будет расторгнут, так как в этом случае он перестанет быть сотрудником клуба.
"Мы не имеем права бронировать человека, если он не является нашим работником.
Клуб очень расстроен таким манипулированием со стороны тренера, получавшего полную поддержку и уважение с момента подписания контракта", — сказал Колесник.
Отметим, что ЛНЗ занимает десятое место в турнирной таблице УПЛ.
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