ЛНЗ опроверг угрозы ТЦК тренеру Бурдияну и заявил о продолжении сотрудничества

Андрій Колесник. Фото: ЛНЗ

В черкасском ЛНЗ отреагировали на скандал с тренером Андреем Бурдияном. Ранее специалист обвинил клуб в том, что ему угрожают ТЦК, если он не согласится разорвать контракт.

Ситуацию пришлось комментировать генеральному директору ЛНЗ Андрею Колеснику, которого обвинил Бурдиян, передает "Трибуна"

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Позиция ЛНЗ по угрозам ТЦК

По словам Колесника, что Бурдиян продолжает работать тренером клуба с действующим контрактом.

От тренера ждут, что на следующей неделе он на совещании по итогам первой части сезона представит свои отчеты о проделанной работы.

Касаемо угроз, то Колесник назвал их выдумкой Бурдияна и сказал, что ему нет смысла отвечать на ложь.

Колесник подчеркнул, что физически вызвать ТЦК невозможно. По поводу бронирования, гендиректор отметил, что оно будет отменено, если контракт с тренером будет расторгнут, так как в этом случае он перестанет быть сотрудником клуба.

"Мы не имеем права бронировать человека, если он не является нашим работником.

Клуб очень расстроен таким манипулированием со стороны тренера, получавшего полную поддержку и уважение с момента подписания контракта", — сказал Колесник.

Отметим, что ЛНЗ занимает десятое место в турнирной таблице УПЛ.

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