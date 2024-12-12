ЛНЗ уволил Карраско — тренером может стать Григорчук

Андреас Карраско. Фото: ЛНЗ

Футбольный клуб ЛНЗ отреагировал на неудачи в последних матчах. Результатом стала отставка главного тренера Андреса Карраско.

Об отставке Карраско и его ассистента Эдгара Морагаса сообщила пресс-служба ЛНЗ.

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Почему ушел Карраско

Черкасчане отправили 46-летнего бывшего тренера академий "Барселоны" и "Шахтера" в отставку после серии из четырех поражений в УПЛ.

В последних 12 турах у команды две победы, семь поражений и три ничьих. При этом ЛНЗ перестал играть в интересный комбинационный футбол, который был в начале сезона. Карраско перешел на тактику длинных передач.

Черкасчане после 16 туров занимают десятое место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 18 очков.

Отметим, что Карраско возглавил команду летом и его контракт рассчитан на два года.

Пока неизвестно, какой вектор развития выберет ЛНЗ, но в команду активно сватают бывшего главного тренера одесского "Черноморца" Романа Григорчука.

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