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ЛНЗ підписав колишнього гравця "Динамо" та збірної України

15 липня 2023 10:48
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Агабекян Карен
редактор
ЛНЗ підписав колишнього гравця "Динамо" та збірної України
Сергій Рибалка. Фото: ЛНЗ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Новачки Української прем'єр-ліги черкаський ЛНЗ разом з житомирським "Поліссям" стали "хедлайнерами" літнього трансферного вікна. Не обійшлося без трансферу й за останню добу.

ЛНЗ оголосив про підписання півзахисника Сергія Рибалки.

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Наступний сезон гравець в Черкасах

За інформацією авторитетного статистичного порталу Transfermarkt, новий контракт з центральним півзахисником розрахований на один рік — до 30 червня 2024 року.

Минулого сезону 33-річний Рибалка грав в "Олександрії", за 27 матчів відзначився чотирма м’ячами та п’ятьма гольовими передачами.

В "Олександрії" могли б продовжити контракт з гравцем, але на їх рішення вплинули як його велика за мірками клубу заробітна платня, так й вік разом з травматичністю. Наразі у центрі поля "Олександрії" грає Кирило Ковалець, який такий же травматичний, але на три роки молодший.

Рибалка також виступав за "Динамо", "Слован" Ліберець та "Сівасспор".

Зазначимо, що Рибалка у 2015-2016 роки викликався у збірну України, за яку провів дев’ять матчів.

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