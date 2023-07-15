ЛНЗ подписал бывшего игрока "Динамо" и сборной Украины

Сергей Рыбалко. Фото: ЛНЗ

Новички Украинской премьер-лиги черкасский ЛНЗ вместе с житомирским "Полесьем" стали "хедлайнерами" летнего трансферного окна. Не обошлось без трансфера и за последние сутки.

ЛНЗ объявил о подписании полузащитника Сергея Рыбалки.

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Следующий сезон игрок будет в Черкассах

По информации авторитетного статистического портала Transfermarkt, новый контракт с центральным полузащитником рассчитан на один год — до 30 июня 2024 года.

В прошлом сезоне 33-летний Рыбалка играл в "Александрии", за 27 матчей отличился четырьмя мячами и пятью голевыми передачами.

В "Александрии" могли бы продлить контракт с игроком, но на их решение повлияли как его большая по меркам клуба заработная плата, так и возраст вместе с травматичностью. Сейчас в центре поля "Александрии" играет Кирилл Ковалец, такой же травматический, но на три года младше.

Рыбалка также выступал за "Динамо", "Слован" Либерец и "Сивасспор".

Отметим, что Рыбалка в 2015-2016 годах вызвался в сборную Украины, за которую провел девять матчей.

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