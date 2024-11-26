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Названо 15 кращих тренерів в історії — яке місце посів українець

26 листопада 2024 16:01
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Лобановський потрапив до списку легендарних тренерів — хто ще в ньому
Валерій Лобановський під час керівництва "Динамо". Фото: скриншот YouTube.
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Світова футбольна спільнота не забуває про легендарного українського тренера Валерія Лобановського. Його визнали одним із найкращих наставників в історії. 

Рейтинг найкращих, серед яких троє діючих тренерів, опублікував портал GiveMeSport

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Його очолюють колишній наставник "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон, колишній тренер нідерландського "Аяксу" Рінус Міхелс та нинішній головний тренер "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола. 

Гвардіола та Фергюсон
Хосеп Гвардіола та Алекс Фергюсон під час матчу. Фото: Getty Images

Яке місце посів Лобановський

Легендарний тренер київського "Динамо", який тричі очолював столичний клуб (1973-1982, 1984-1990, 1996-2002), посів у рейтингу 12 місце. 

За свою тренерську кар'єру у "Динамо" Валерій Лобановський, серед іншого, двічі вигравав Кубок володарів Кубків, а також виводив команду до півфіналу Ліги чемпіонів у 1999 році. Це лише частина з його титулів.

Як складали рейтинг

Автори рейтингу керувались п'ятьма факторами: трофеї, довголіття, стиль гри, спадщина та вплив. 

"Лобановського вважають одним із перших менеджерів, які застосували науковий та аналітичний підхід до футболу", — зазначають вони.

Хто ще увійшов до ТОП-15

Карло Анчелотти
Карло Анчелотті на матчі. Фото: Reuters

Окрім Гвардіоли, до списку потрапили ще двоє діючих тренерів: Карло Анчелотті ("Реал" Мадрид, 7 місце) та Жозе Моуріньо ("Фенербахче", 12 місце). 

До п'ятірки також потрапили Йохан Кройфф ("Аякс", "Барселона") та Еленіо Еррера ("Інтер"). 

Також у рейтингу: 

  • Біл Шенклі ("Ліверпуль"), 6 місце.
  • Ернст Гаппель ("Фейенорд", "Гамбург", збірна Нідерландів тощо), 8 місце. 
  • Мет Басбі ("Манчестер Юнайтед"), 9 місце.
  • Джовані Трапатоні ("Мілан", "Ювентус", "Баварія"), 10 місце.
  • Арріго Саккі ("Парма", "Мілан"), 11 місце.
  • Брайн Клаф ("Ноттінгем Форест"), 13 місце.
  • Вісенте Дель Боске ("Реал", збірна Іспанії), 15 місце.

Нагадаємо, колишній футболіст київського "Динамо" Віктор Леоненко назвав головний недолік Сергія Реброва у збірній України. 

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спорт футбол Динамо тренер Валерій Лобановський

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