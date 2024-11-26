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Скрипник назвал лучшего футбольного тренера в Украине

26 ноября 2024 13:31
Станислав Костюк - Редактор
Скрипник назвал Ротаня лучшим тренером в УПЛ и объяснил причину
Виктор Скрипник во время работы. Фото: УНИАН
Станислав Костюк - Редактор

Бывший защитник сборной Украины Виктор Скрипник оценил тренерский потенциал своих бывших соперников по Премьер-лиге. Тренер назвал специалистов, которых считает лучшими в своем деле.

Скрипник признался, что ему нравится работа одного из молодых специалистов, сообщает "Украинский футбол". 

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Виктор Скрипник сделал паузу в тренерской карьере. Он учится на курсах в Германии, где провел большую часть карьеры футболиста. Однако при этом 55-летний специалист продолжает следить за чемпионатом Украины, где он работал с тремя командами. 

Руслан Ротань
Руслан Ротань во время тренировки. Фото: УНИАН

Кого Скрипник считает лучшим тренером 

Бывший наставник "Зари", "Ворсклы" и "Металлиста 1925" не удивлен успехами "Александрии" в сезоне 2024/2025. Эта команда набрала 33 балла в 13 турах и занимает вторую строчку в турнирной таблице УПЛ. Впереди только киевское "Динамо", которое набрало на два очка больше.

Скрипник считает, что главную роль в успехах "Александрии" играет главный тренер команды Руслан Ротань. Молодой наставник добивается результата без серьезных финансовых влияний в клуб за счет качественной работы с футболистами. 

"Мне нравится то, как он понимает игру. В этом плане Руслан является лучшим тренером в Украине. А также он умеет донести до игроков то, чего хочет от них добиться. Еще одной сильной стороной Ротаня является его стабильность", — заявил Скрипник. 

На второе место специалист поставил Юрия Вернидуба из "Кривбасса". Третье место в импровизированном рейтинге занял Александр Шовковский, который по мнению эксперта "держит игроков "Динамо" в хорошем тонусе". 

Напомним, тренер житомирского "Полесья" оказался в эпицентре скандала из-за поведения во время матча. 

Форвард сборной Украины Артем Довбик может уйти из римской "Ромы" уже в конце текущего сезона. 

Виктор Леоненко назвал главную проблему Сергея Реброва при работе со сборной Украины. 

Девушка звезды "Динамо" сделала резкое заявление по поводу других футболистов команды. 

 

 

спорт футбол Руслан Ротань тренер Виктор Скрипник

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