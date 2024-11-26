Скрипник назвал Ротаня лучшим тренером в УПЛ и объяснил причину

Виктор Скрипник во время работы. Фото: УНИАН

Бывший защитник сборной Украины Виктор Скрипник оценил тренерский потенциал своих бывших соперников по Премьер-лиге. Тренер назвал специалистов, которых считает лучшими в своем деле.

Скрипник признался, что ему нравится работа одного из молодых специалистов, сообщает "Украинский футбол".

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Виктор Скрипник сделал паузу в тренерской карьере. Он учится на курсах в Германии, где провел большую часть карьеры футболиста. Однако при этом 55-летний специалист продолжает следить за чемпионатом Украины, где он работал с тремя командами.

Руслан Ротань во время тренировки. Фото: УНИАН

Кого Скрипник считает лучшим тренером

Бывший наставник "Зари", "Ворсклы" и "Металлиста 1925" не удивлен успехами "Александрии" в сезоне 2024/2025. Эта команда набрала 33 балла в 13 турах и занимает вторую строчку в турнирной таблице УПЛ. Впереди только киевское "Динамо", которое набрало на два очка больше.

Скрипник считает, что главную роль в успехах "Александрии" играет главный тренер команды Руслан Ротань. Молодой наставник добивается результата без серьезных финансовых влияний в клуб за счет качественной работы с футболистами.

"Мне нравится то, как он понимает игру. В этом плане Руслан является лучшим тренером в Украине. А также он умеет донести до игроков то, чего хочет от них добиться. Еще одной сильной стороной Ротаня является его стабильность", — заявил Скрипник.

На второе место специалист поставил Юрия Вернидуба из "Кривбасса". Третье место в импровизированном рейтинге занял Александр Шовковский, который по мнению эксперта "держит игроков "Динамо" в хорошем тонусе".

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