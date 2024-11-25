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Скрипник в Германии учится и может вернуться в УПЛ

25 ноября 2024 11:41
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Виктор Скрипник может вернуться в Зарю как главный тренер
Виктор Скрипник. Фото: "Металлист 1925"
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Исполняющий обязанности главного тренера луганской "Зари" Младен Бартулович до сих пор не убедил руководство клуба, чтобы его оставили на постоянной основе. В то же время менеджмент начал консультации с другим специалистом.

Об этом рассказали в эфире YouTube-канала "ТаТоТаке".

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По информации источника, во второй половине сезона команду может возглавить бывший главный тренер Виктор Скрипник.

В настоящее время Скрипник находится в Германии с семьей. Также он прошел обучение по повышению квалификации.

Скрипник возглавлял "Зарю" с 2019 по 2022 гг., одержав с командой 54 победы, 18 матчей завершил вничью и потерпел 30 поражений.

После успешного периода в "Заре" у тренера был неудачный опыт работы в "Ворскле" из Полтавы и "Металлисте 1925" из Харькова.

В своей карьере Скрипник также руководил немецким "Вердером" и латвийской "Ригой".

Под его руководством "Заря" дважды подряд занимала третье место в УПЛ. В сезоне 2019/2020 годов Скрипник был признан лучшим тренером чемпионата Украины.

Напомним, девушка игрока "Динамо" Эдуардо Герреро прокомментировала слухи об отношениях со звездами клуба.

Голкипер национальной команды Анатолий Трубин и его жена отпраздновали годовщину отношений.

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань рассказал, почему не ценили в клубе Ивана Калюжного.

Мадридский "Реал" вскоре может возглавить другой специалист, который уже возглавлял клуб.

футбол Зоря УПЛ Виктор Скрипник Младен Бартулович

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