Виктор Скрипник может вернуться в Зарю как главный тренер

Виктор Скрипник. Фото: "Металлист 1925"

Исполняющий обязанности главного тренера луганской "Зари" Младен Бартулович до сих пор не убедил руководство клуба, чтобы его оставили на постоянной основе. В то же время менеджмент начал консультации с другим специалистом.

Об этом рассказали в эфире YouTube-канала "ТаТоТаке".

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По информации источника, во второй половине сезона команду может возглавить бывший главный тренер Виктор Скрипник.

В настоящее время Скрипник находится в Германии с семьей. Также он прошел обучение по повышению квалификации.

Скрипник возглавлял "Зарю" с 2019 по 2022 гг., одержав с командой 54 победы, 18 матчей завершил вничью и потерпел 30 поражений.

После успешного периода в "Заре" у тренера был неудачный опыт работы в "Ворскле" из Полтавы и "Металлисте 1925" из Харькова.

В своей карьере Скрипник также руководил немецким "Вердером" и латвийской "Ригой".

Под его руководством "Заря" дважды подряд занимала третье место в УПЛ. В сезоне 2019/2020 годов Скрипник был признан лучшим тренером чемпионата Украины.

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