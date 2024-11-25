Виктор Скрипник может вернуться в Зарю как главный тренер

Скрипник в Германии учится и может вернуться в УПЛ
Исполняющий обязанности главного тренера луганской "Зари" Младен Бартулович до сих пор не убедил руководство клуба, чтобы его оставили на постоянной основе. В то же время менеджмент начал консультации с другим специалистом.
Об этом рассказали в эфире YouTube-канала "ТаТоТаке".
Новый тренер луганской "Зари"
По информации источника, во второй половине сезона команду может возглавить бывший главный тренер Виктор Скрипник.
В настоящее время Скрипник находится в Германии с семьей. Также он прошел обучение по повышению квалификации.
Скрипник возглавлял "Зарю" с 2019 по 2022 гг., одержав с командой 54 победы, 18 матчей завершил вничью и потерпел 30 поражений.
После успешного периода в "Заре" у тренера был неудачный опыт работы в "Ворскле" из Полтавы и "Металлисте 1925" из Харькова.
В своей карьере Скрипник также руководил немецким "Вердером" и латвийской "Ригой".
Под его руководством "Заря" дважды подряд занимала третье место в УПЛ. В сезоне 2019/2020 годов Скрипник был признан лучшим тренером чемпионата Украины.
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