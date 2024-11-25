Віктор Скрипник може повернутися до Зорі як головний тренер

Віктор Скрипник. Фото: "Металіст 1925"

Виконувач обов’язків головного тренера луганської "Зорі" Младен Бартулович досі не переконав керівництво клубу, щоб його залишили на постійній основі. Натомість менеджмент почав консультації з іншим спеціалістом.

Про це розповіли в ефірі YouTube-каналу "ТаТоТаке".

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За інформацією джерела, в другій половині сезону команду може очолити колишній головний тренер Віктор Скрипник.

Наразі Скрипник знаходиться в Німеччині з сім’єю. Також він пройшов навчання з підвищення кваліфікації.

Скрипник очолював "Зорю" з 2019 до 2022 року, здобувши з командою 54 перемоги, 18 матчів завершив унічию та зазнав 30 поразок.

Після успішного періоду в "Зорі" тренер мав невдалий досвід роботи у "Ворсклі" з Полтави та "Металісті 1925" із Харкова.

У своїй кар’єрі Скрипник також керував німецьким "Вердером" і латвійською "Ригою".

Під його керівництвом "Зоря" двічі поспіль посідала третє місце в УПЛ. У сезоні 2019/2020 років Скрипника було визнано найкращим тренером чемпіонату України.

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