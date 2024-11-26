Скрипник назвав Ротаня найкращим тренером в УПЛ і пояснив причину

Скрипник назвав найкращого футбольного тренера в Україні
Колишній захисник збірної України Віктор Скрипник оцінив тренерський потенціал своїх колишніх суперників із Прем'єр-ліги. Тренер назвав фахівців, яких вважає найкращими у своїй справі.
Скрипник зізнався, що йому подобається робота одного з молодих спеціалістів, повідомляє "Український футбол".
Віктор Скрипник зробив паузу у тренерській кар'єрі. Він навчається на курсах у Німеччині, де провів більшу частину кар'єри футболіста. Однак при цьому 55-річний фахівець продовжує стежити за чемпіонатом України, де він працював із трьома командами.
Кого Скрипник вважає найкращим тренером
Колишній наставник "Зорі", "Ворскли" та "Металіста 1925" не здивований успіхами "Олександрії" у сезоні 2024/2025. Ця команда набрала 33 бали у 13 турах і займає другий рядок у турнірній таблиці УПЛ. Попереду лише київське "Динамо", яке набрало на два очки більше.
Скрипник вважає, що головну роль в успіхах "Олександрії" грає головний тренер команди Руслан Ротань. Молодий наставник досягає результату без серйозних фінансових впливів у клуб внаслідок якісної роботи з футболістами.
"Мені подобається те, як він розуміє гру. У цьому плані Руслан є найкращим тренером в Україні. А також він вміє донести до гравців те, чого хоче від них досягти. Ще однією сильною стороною Ротаня є його стабільність", — заявив Скрипник.
На друге місце фахівець поставив Юрія Вернидуба із "Кривбасу". Третє місце в імпровізованому рейтингу посів Олександр Шовковський, який, на думку експерта, "тримає гравців "Динамо" у хорошому тонусі".
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