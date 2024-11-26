Лобановский попал в список легендарных тренеров – кто еще в нем

Валерий Лобановский во время руководства "Динамо". Фото: скриншот YouTube.

Мировое футбольное сообщество не забывает о легендарном украинском тренере Валерии Лобановском. Его признали одним из лучших наставников в истории.

Рейтинг лучших, среди которых трое действующих тренеров, опубликовал портал GiveMeSport.

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Его возглавляют бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон, бывший тренер нидерландского "Аякса" Ринус Михелс и нынешний главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола.

Хосеп Гвардиола и Алекс Фергюсон на матче. Фото: Getty Images

Какое место занял Лобановский

Легендарный тренер киевского "Динамо", трижды возглавлявший столичный клуб (1973-1982, 1984-1990, 1996-2002), занял в рейтинге 12 место.

За свою тренерскую карьеру у "Динамо" Валерий Лобановский среди прочего дважды выигрывал Кубок обладателей Кубков, а также выводил команду в полуфинал Лиги чемпионов в 1999 году. Это лишь часть его титулов.

Как составляли рейтинг

Авторы рейтинга руководствовались пятью факторами: трофеи, долголетие, стиль игры, наследие и влияние.

"Лобановский считается одним из первых менеджеров, которые применили научный и аналитический подход к футболу", — отмечают они.

Кто еще вошел в ТОП-15

Карло Анчелотти на матче. Фото: Reuters

Кроме Гвардиолы, в список попали еще два действующих тренера: Карло Анчелотти ("Реал" Мадрид, 7 место) и Жозе Моуриньо ("Фенербахче", 12 место).

В пятерку также попали Йохан Кройфф ("Аякс", "Барселона") и Элленио Эррера ("Интер").

Также в рейтинге:

Билл Шенкли ("Ливерпуль"), 6 место.

Эрнст Хаппель ("Фейенорд", "Гамбург", сборная Нидерландов и т.п.), 8 место.

Мэтт Басби ("Манчестер Юнайтед"), 9 место.

Джованни Трапатони ("Милан", "Ювентус", "Бавария"), 10 место.

Арриго Сакки ("Парма", "Милан"), 11-е место.

Брайн Клафф ("Ноттингем Форест"), 13 место.

Висенте Дель Боске ("Реал", сборная Испании), 15-е место.

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