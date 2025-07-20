Ломаченко відреагував на перемогу Усика

Ломаченко оцінив перемогу Усика над Дюбуа
В Лондоні український боксер-суперважковаговик Олександр Усик вдруге нокаутував британця Даніеля Дюбуа. Перемога дозволила уродженцю Сімферополя втретє стати абсолютним чемпіоном світу.
Перемогу свого друга в Facebook прокоментував колишній чемпіон світу в трьох дивізіонах Василь Ломаченко.
Реакція Ломаченка на перемогу
Ломаченко, хоча й не відвідав бій особисто, як раніше, але вболівав за Усика на відстані. Перемога, очевидно, піднесла настрій Василю, й він привітав Олександра.
"Машина. Вітаю! Стабільність — ознака майстерності! Найкращий!" — написав Ломаченко.
Усик завдяки перемозі повторив рекорд Мохаммеда Алі, який також двічі ставав абсолютним чемпіоном. Однак українець має ці досягнення в еру чотирьох титулів, а Алі вигравав лише по два титули.
При цьому Усик ще був абсолютом в першій важкій вазі,і тому у нього вже три такі статуси.
Наразі Усик за свою професійну кар’єру виграв 24 поєдинки, 15 з них нокаутами, та жодного разу не програвав.
Нагадаємо, наступний поєдинок Усик може провести в ММА проти ютубера Джейка Пола — вони вже провели стердаун.
Як Усик в п'ятому раунді нокаутував Дюбуа — відео.
Раніше ми повідомили вартість трансляції бою Усик — Дюбуа для українців.
Укранець присвятив свою перемогу військовим, які постійно його підтримують.
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