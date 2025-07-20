Ломаченко отреагировал на победу Усика

Ломаченко оценил победу Усика над Дюбуа
В Лондоне украинский боксер-супертяжеловес Александр Усик во второй раз нокаутировал британца Даниэля Дюбуа. Победа позволила уроженцу Симферополя в третий раз стать абсолютным чемпионом мира.
Победу своего друга в Facebook прокомментировал бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко.
Реакция Ломаченко на победу
Ломаченко, хотя и не посетил бой лично, как раньше, но болел за Усика на расстоянии. Победа, очевидно, подняла настроение Василию, и он поздравил Александра.
"Машина. Поздравляю! Стабильность — признак мастерства! Лучший! " — написал Ломаченко.
Усик благодаря победе повторил рекорд Мохаммеда Али, который также дважды становился абсолютным чемпионом. Однако украинец имеет эти достижения в эру четырех титулов, а Али выигрывал лишь по два пояса.
При этом Усик еще был абсолютом в первом тяжелом весе, и поэтому у него уже три таких статуса.
Сейчас Усик за свою профессиональную карьеру выиграл 24 поединка, 15 из них нокаутами, и ни разу не проигрывал.
Напомним, следующий поединок Усик может провести в ММА против ютубера Джейка Пола — они уже провели стердаун.
Как Усик в пятом раунде нокаутировал Дюбуа — видео.
Ранее мы сообщили стоимость трансляции боя Усик — Дюбуа для украинцев.
Украинец посвятил свою победу военным, которые постоянно его поддерживают.
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