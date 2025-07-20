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Главная Спорт Ломаченко оценил победу Усика над Дюбуа

Ломаченко оценил победу Усика над Дюбуа

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2025 12:54
Ломаченко отреагировал на победу Усика
Александр Усик после боя с Даниэлем Дюбуа. Фото: Reuters

В Лондоне украинский боксер-супертяжеловес Александр Усик во второй раз нокаутировал британца Даниэля Дюбуа. Победа позволила уроженцу Симферополя в третий раз стать абсолютным чемпионом мира.

Победу своего друга в Facebook прокомментировал бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко.

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Реакция Ломаченко на победу

Ломаченко, хотя и не посетил бой лично, как раньше, но болел за Усика на расстоянии. Победа, очевидно, подняла настроение Василию, и он поздравил Александра.

"Машина. Поздравляю! Стабильность — признак мастерства! Лучший! " — написал Ломаченко.

Усик благодаря победе повторил рекорд Мохаммеда Али, который также дважды становился абсолютным чемпионом. Однако украинец имеет эти достижения в эру четырех титулов, а Али выигрывал лишь по два пояса.

При этом Усик еще был абсолютом в первом тяжелом весе, и поэтому у него уже три таких статуса.

Сейчас Усик за свою профессиональную карьеру выиграл 24 поединка, 15 из них нокаутами, и ни разу не проигрывал.

Напомним, следующий поединок Усик может провести в ММА против ютубера Джейка Пола — они уже провели стердаун.

Как Усик в пятом раунде нокаутировал Дюбуа — видео.

Ранее мы сообщили стоимость трансляции боя Усик — Дюбуа для украинцев.

Украинец посвятил свою победу военным, которые постоянно его поддерживают.

Александр Усик бокс Василий Ломаченко Даниэль Дюбуа Бой Усик — Дюбуа украинские боксеры
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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