Ломаченко розповів, яким чином переможе Хейні

Василь Ломаченко під час пресконференції. Фото: УНІАН

Український боксер Василь Ломаченко розповів, що допоможе йому здобути перемогу в бою проти Девіна Хейні. До цього поєдинку залишилося менш як тиждень.

На кону не лише чемпіонські титули, а й кар'єра Ломаченка, повідомляє Boxing News 24.

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Колишній чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко готується до одного із найважливіших протистоянь у своїй кар'єрі. Двадцятого травня в США він побореться з Девіном Хейні.

Девін Хейні готується до бою. Фото: instagram.com/realdevinhaney/

Шанси Ломаченко у бою за титул

Ломаченко отримає можливість завоювати одразу декілька чемпіонських поясів. 35-річний ветеран вважається аутсайдером протистояння, але сам він високо оцінює шанси на перемогу.

"Мені залишилося не так багато боїв у професійному боксі. Я розумію, що мій час закінчується. Я вже не в тому віці, коли з'являється багато можливостей завоювати черговий титул. Це може бути мій останній поєдинок такого рівня. І такі думки підганяють мене, мотивують і змушують дуже ретельно готуватися. Мені є що протиставити супернику", — заявив Василь Ломаченко.

Проблема професійного боксу

Український боксер розкритикував сучасний бокс через те, що відразу кілька спортсменів можуть одночасно бути чемпіонами в одній вазі. Ломаченко впевнений, що це шкодить спорту.

"У будь-якому спортивному змаганні не може бути одразу кілька переможців. У тих же автоперегонах не буває такого, щоб одразу кілька пілотів фінішували на першому місці. Чемпіон завжди має бути лише один", — вважає Василь Ломаченко.

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