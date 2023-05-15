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Ломаченко рассказал, каким образом победит Хейни

15 мая 2023 13:26
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ломаченко рассказал, каким образом победит Хейни
Василий Ломаченко на пресс-конференции. Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинский боксер Василий Ломаченко рассказал, что поможет ему добиться победы в бою против Девина Хейни. До этого поединка осталось меньше недели.

На кону не только чемпионские титулы, но и карьера Ломаченко, сообщает Boxing News 24.

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Бывший чемпион мира по боксу Василий Ломаченко готовится к одному из самых важных противостояний в своей карьере. Двадцатого мая в США он сразится с Девином Хейни. 

Девин Хейни
Девин Хейни готовится к бою. Фото: instagram.com/realdevinhaney/

Шансы Ломаченко в бою за титул

Ломаченко получит возможность завоевать сразу несколько чемпионских поясов. 35-летний ветеран считается аутсайдером противостояния, но при этом сам он высоко оценивает шансы на победу. 

"Мне осталось не так уж много боев в профессиональном боксе. Я понимаю, что мое время на исходе. Я уже не в том возрасте, когда появляется много возможностей завоевать очередной титул. Это может быть мой последний поединок такого уровня. И такие мысли подгоняют меня, мотивируют и заставляют очень усердно готовиться. Мне есть что противопоставить сопернику", — заявил Василий Ломаченко.  

Проблема профессионального бокса

Украинский боксер раскритиковал современный бокс из-за того, что сразу несколько спортсменов могут одновременно быть чемпионами в одном и то же весе. Ломаченко уверен, что это вредит спорту. 

"В любом спортивном состязании не может быть сразу несколько победителей. В тех же автогонках не бывает такого, чтобы сразу несколько пилотов финишировали на первом месте. Чемпион всегда должен быть только один", — считает Василий Ломаченко. 

Напомним, украинский боксер Александр Усик подтвердил, что бой с Тайсоном Фьюри состоится. 

Защитник Александр Зинченко стал самым высокооплачиваемым украинским легионером. 

Полузащитник Михаил Мудрик спас донецкий "Шахтер" от финансовых проблем. 

Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко может уйти из "Динамо" в конце сезона. 

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