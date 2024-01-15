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Ломаченко vs Камбосос — відомо, в якому місті пройде бій

15 січня 2024 13:25
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Ломаченко vs Камбосос — відомо, в якому місті пройде бій
Василь Ломаченко під час інтерв'ю. Фото: скриншот YouTube
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Після публікації постера до бою між колишнім чемпіоном світу у трьох вагових категоріях Василем Ломаченком та австралійцем Джорджем Камбососом залишалося питання про місце проведення. Було лише відомо, що шоу пройде в Австралії.

Свій інсайд про місце проведення поєдинку опублікував авторитетний портал Boxing Scene.

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Зазначимо, що Ломаченко за свою кар'єру виграв 17 поєдинків, 11 достроково і тричі він програв. У Камбососа 21 перемога, 10 нокаутом та дві поразки.

Ломаченко - Камбосос
RAC Arena — зовнішній вигляд. Фото: armarchitecture.com.au

Де відбудеться поєдинок Ломаченко — Камбосос

Запланований поєдинок українця та австралійця може пройти у місті Перт, яке є одним із найбільших на континенті.

Очікується, що зараз промоутери боксерів завершують переговори з урядом Австралії, щоби провести бій у Перті. Коли ж будуть поставлені підписи, Боб Арум оголосить про місце проведення.

Організатори бою просять виділити їм RAC Arena, яка вміщує 15 тисяч глядачів.

Ломаченко - Камбосос
RAC Arena — вигляд зсередини. Фото: armarchitecture.com.au

Додамо, що у майбутньому поєдинку стоятиме на кону вакантний титул чемпіона світу за версією IBF. Раніше цей пояс належав Девіну Хейні, який перейшов до іншої вагової категорії.

У своєму останньому поєдинку 2023 року Ломаченко зазнав поразки рішенням суддів від абсолютного чемпіона легкої ваги Девіна Хейні. Камбосос в останньому бою здобув перемогу над британцем Максі Х'юзом. Зазначимо, що обидва ці поєдинки завершилися спірними рішеннями.

Нагадаємо, Буяльським цікавляться клуби з Італії та Німеччини.

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Ломаченко зробив важливу заяву.

Анчелотті повідомив, що у наступному матчі чемпіонату Іспанії зіграє не Лунін.

Українка Ястремська розгромила на Australian Open сьому ракетку світу.

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Ломаченко — Камбосос

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