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Ломаченко vs Камбосос — известно, в каком городе пройдет бой

15 января 2024 13:25
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Ломаченко vs Камбосос — известно, в каком городе пройдет бой
Василий Ломаченко во время интервью. Фото: скриншот YouTube
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

После публикации постера к бою между бывшим чемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко и австралийцем Джорджем Камбососом оставался только вопрос о месте проведения. Было лишь известно, что шоу пройдет в Австралии.

Свой инсайт о месте проведения поединка опубликовал авторитетный портал Boxing Scene.

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Отметим, что Ломаченко за свою карьеру выиграл 17 поединков, 11 досрочно, и трижды он проиграл. У Камбососа 21 победа, 10 нокаутом и два поражения.

Ломаченко - Камбосос
RAC Arena — внешний вид. Фото: armarchitecture.com.au

Где состоится поединок Ломаченко — Камбосос

Запланированный поединок украинца и австралийца может пройти в городе Перт, который является одним из самых больших на континенте.

Ожидается, что сейчас промоутеры боксеров завершают переговоры с правительством Австралии, чтобы провести бой в Перте. Когда же будут подписи поставлены, то Боб Арум объявит о месте проведения.

Организаторы боя просят выделить им RAC Arena, вмещающую 15 тысяч зрителей.

Ломаченко - Камбосос
RAC Arena — вид изнутри. Фото: armarchitecture.com.au

Добавим, что в предстоящем поединке стоять на кону будет вакантный титул чемпиона мира по версии IBF. Ранее этот пояс принадлежал Девину Хэйни, который перешел в другую весовую категорию.

В своем последнем поединке в 2023 году Ломаченко потерпел поражение решением судей от абсолютного чемпиона легкого веса Девина Хэйни. Камбосос в последнем бою одержал победу над британцем Макси Хьюзом. Отметим, что оба эти поединка завершились спорными решениями.

Напомним, Буяльским интересуются клубы из Италии и Германии. 

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Ломаченко сделал важное заявление

Анчелотти сообщил, что в следующем матче чемпионата Испании сыграет не Лунин. 

Украинка Ястремская разгромила на Australian Open седьмую ракетку мира.

бокс
Василий Ломаченко
Джордж Камбосос
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украинские боксеры
Ломаченко — Камбосос

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