Ломаченко vs Камбосос — известно, в каком городе пройдет бой
После публикации постера к бою между бывшим чемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко и австралийцем Джорджем Камбососом оставался только вопрос о месте проведения. Было лишь известно, что шоу пройдет в Австралии.
Свой инсайт о месте проведения поединка опубликовал авторитетный портал Boxing Scene.
Отметим, что Ломаченко за свою карьеру выиграл 17 поединков, 11 досрочно, и трижды он проиграл. У Камбососа 21 победа, 10 нокаутом и два поражения.
Где состоится поединок Ломаченко — Камбосос
Запланированный поединок украинца и австралийца может пройти в городе Перт, который является одним из самых больших на континенте.
Ожидается, что сейчас промоутеры боксеров завершают переговоры с правительством Австралии, чтобы провести бой в Перте. Когда же будут подписи поставлены, то Боб Арум объявит о месте проведения.
Организаторы боя просят выделить им RAC Arena, вмещающую 15 тысяч зрителей.
Добавим, что в предстоящем поединке стоять на кону будет вакантный титул чемпиона мира по версии IBF. Ранее этот пояс принадлежал Девину Хэйни, который перешел в другую весовую категорию.
В своем последнем поединке в 2023 году Ломаченко потерпел поражение решением судей от абсолютного чемпиона легкого веса Девина Хэйни. Камбосос в последнем бою одержал победу над британцем Макси Хьюзом. Отметим, что оба эти поединка завершились спорными решениями.
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