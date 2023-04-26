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Ломаченко не зможе перемогти Хейні: відомий експерт назвав причину

26 квітня 2023 11:25
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Ломаченко не зможе перемогти Хейні — відомий експерт назвав причину
Український боксер Василь Ломаченко. Фото: УНІАН/Прилепа Олександр
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Чим ближче бій між Василем Ломаченко та Девіном Хейні, тим більше розмов, хто ж стане переможцем цієї історичної дуелі. Так, відомий промоутер Едді Хірн поділився думками щодо шансів обох боксерів у цьому двобої. 

Слова експерта публікує Boxingnews 24. 

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Едді Хірн вважає, що Ломаченко вже далеко не в тій формі, в якій був колись, тому Хейні повинен без проблем перемогти українця. 

Хейни Лома
Дуель поглядів між Ломаченком та Хейні. Фото: Instagram/lomus_official

"Я впевнений, що Хейні виграє майже кожен раунд. Ломаченко вже не той боксер, яким він був колись.

Цей бій хотіли організувати ще три роки тому, коли Лома був більше у своїй топформі, тож я вірю, що зараз Хейні здобуде комфортну перемогу", — зазначив Хірн. 

Сам Хейні неодноразово різко висловлювався на адресу Василя Ломаченко. Американець вважає, що українець битиметься брудно, вестиме не чесний бій. Подібних заяв у пресі з'являється все більше. 

Поєдинок за чотири пояси у легкій вазі між Василем Ломаченко та Девіном Хейні відбудеться 20 травня в Лас-Вегасі. 

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