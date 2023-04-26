Ломаченко не зможе перемогти Хейні — відомий експерт назвав причину

Український боксер Василь Ломаченко. Фото: УНІАН/Прилепа Олександр

Чим ближче бій між Василем Ломаченко та Девіном Хейні, тим більше розмов, хто ж стане переможцем цієї історичної дуелі. Так, відомий промоутер Едді Хірн поділився думками щодо шансів обох боксерів у цьому двобої.

Слова експерта публікує Boxingnews 24.

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Едді Хірн вважає, що Ломаченко вже далеко не в тій формі, в якій був колись, тому Хейні повинен без проблем перемогти українця.

Дуель поглядів між Ломаченком та Хейні. Фото: Instagram/lomus_official

"Я впевнений, що Хейні виграє майже кожен раунд. Ломаченко вже не той боксер, яким він був колись.

Цей бій хотіли організувати ще три роки тому, коли Лома був більше у своїй топформі, тож я вірю, що зараз Хейні здобуде комфортну перемогу", — зазначив Хірн.

Сам Хейні неодноразово різко висловлювався на адресу Василя Ломаченко. Американець вважає, що українець битиметься брудно, вестиме не чесний бій. Подібних заяв у пресі з'являється все більше.

Поєдинок за чотири пояси у легкій вазі між Василем Ломаченко та Девіном Хейні відбудеться 20 травня в Лас-Вегасі.

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