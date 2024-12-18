Ломаченко завершує професійну кар'єру — чи правда це

Василь Ломаченко під час виходу на ринг. Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy/

Сьогодні у ЗМІ з'явилась інформація про те, що відомий український боксер Василь Ломаченко завершив свою кар'єру. Як виявилось, все не так однозначно.

Джерело інформації про завершення кар'єри Ломаченка є фейковим, зазначає у себе в Telegram головний редактор сайту "Трибуна" Олег Щербаков. Ця сторінка не належить автору.

Читайте також:

Ломаченко завершив кар'єру чи ні

За словами Щербакова, акаунта інсайдера Майкла Бенсона в мережі Х не існує.

"Кілька тижнів чи місяців тому він продав його Туркі Аль аш-Шейху. І тепер цей X став офіційним X журнала The Ring", — зазначив він.

Тим не менше, Щербаков додав, що "справді схоже, що Ломаченко більше не повернеться на ринг".

Нагадаємо, портал Новини.LIVE проведе пряму текстову трансляцію бою Усик — Ф'юрі.

Олександр Усик розповів про свої плани на майбутнє.

Тайсон Ф'юрі розповів, як довго не бачив дружину перед боєм з Усиком.

Промоутер Тайсона Ф'юрі розповів, чи може відбутися третій бій з Олександром Усиком.