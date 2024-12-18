Ломаченко завершает профессиональную карьеру — правда ли это

Василий Ломаченко при выходе на ринг. Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy/

Сегодня в СМИ появилась информация, что известный украинский боксер Василий Ломаченко завершил свою карьеру. Как оказалось, все не столь однозначно.

Источник информации о завершении карьеры Ломаченко является фейковым, отмечает у себя в Telegram главный редактор сайта "Трибуна" Олег Щербаков. Эта страница не принадлежит автору.

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По словам Щербакова, аккаунта инсайдера Майкла Бенсона в сети Х не существует.

"Несколько недель или месяцев назад он продал его Турки Аль аш-Шейху. И теперь этот X стал официальным X журнала The Ring", — отметил он.

Тем не менее, Щербаков добавил, что "действительно похоже, что Ломаченко больше не вернется на ринг".

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